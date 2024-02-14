14 Şubat Ünlü Oyuncu Merve Dizdar'a Yaradı: Yeni Sevgilisiyle Birbirinden Romantik Pozlar Geldi!

2. Sayfa'nın aktardığına göre, Merve Dizdar ve Cihan Ayger bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyorlardı. Öyle ki yaz aylarında çekilen bu fotoğraf da bu ilişkiyi kanıtlar nitelikteydi.

Fakat Merve Dizdar tarafından bu aşka ilişkin bir açıklama gelmemişti.