14 Şubat Ünlü Oyuncu Merve Dizdar'a Yaradı: Yeni Sevgilisiyle Birbirinden Romantik Pozlar Geldi!
14 Şubat Ünlü Oyuncu Merve Dizdar'a Yaradı: Yeni Sevgilisiyle Birbirinden Romantik Pozlar Geldi!
Cannes Ödüllü başarılı ve güzel oyuncumuz Merve Dizdar, yepyeni bir aşka yelken açtı! Bugüne kadar yer aldığı projelerle adından söz ettiren isim, 14 Şubat'ta sevgilisiyle romantik pozlarını paylaştı.
Gelin birlikte bakalım!
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Ekranların sevilen yüzü Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Çoğunluğumuzun Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle tanıdığı Merve Dizdar, birçok popüler dizide yer aldı.
Dijital bir proje olan Magarsus'da da beğenerek izlediğimiz Merve Dizdar'ın özel hayatı da bir hayli merak ediliyor tabii.
Fakat Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2021 yılında anlaşmalı boşanma kararı aldılar.
Yaklaşık 3 yıldır hayatında birisi olmadığını bildiğimiz Merve Dizdar'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!
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Ta ki bugüne, yani 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar!
Merve Dizdar, aylar önce birlikte olduğu iddia edildiği Cihan Ayger ile birbirinden romantik pozlarını paylaştı.
Merve Dizdar, sevgilisi Cihan Ayger ile en sevdiği 10 fotoğrafına "Benim top 10’ummm hakkında biraz konuşalım mı :))))" notunu düştü.
Merve Dizdar'ın bu aşk ilanına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı!
Cihan Bey'den de "Merve top 10" paylaşımları gecikmedi!
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Biz bu fotoğraflar karşısında, Merve Dizdar gibi şaşkınız! 😂
Yeni çiftimiz hayırlı olsun, mutlulukları daim olsun! 🧿
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