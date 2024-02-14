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14 Şubat Ünlü Oyuncu Merve Dizdar'a Yaradı: Yeni Sevgilisiyle Birbirinden Romantik Pozlar Geldi!

14 Şubat Ünlü Oyuncu Merve Dizdar'a Yaradı: Yeni Sevgilisiyle Birbirinden Romantik Pozlar Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 15:27

Cannes Ödüllü başarılı ve güzel oyuncumuz Merve Dizdar, yepyeni bir aşka yelken açtı! Bugüne kadar yer aldığı projelerle adından söz ettiren isim, 14 Şubat'ta sevgilisiyle romantik pozlarını paylaştı. 

Gelin birlikte bakalım!

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Ekranların sevilen yüzü Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Ekranların sevilen yüzü Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bugüne kadar birçok projede yer alan isim, son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde başrol olarak seyirciyle buluşmuştu. 

Can verdiği karakterle beğenilmekle kalmayıp başarı da sağlayan Merve Dizdar, ülkemizde büyük bir gurur yaşattı.

Çoğunluğumuzun Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle tanıdığı Merve Dizdar, birçok popüler dizide yer aldı.

Çoğunluğumuzun Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle tanıdığı Merve Dizdar, birçok popüler dizide yer aldı.

Akıllarımıza Gülben olarak kazınan isim, şu sıralar ise Ömer dizisinde bambaşka bir karaktere hayat veriyor.

Kendisinin hayat verdiği, yer aldığı projeler ise saymakla bitmez. Müzikaller, filmler, diziler...

Dijital bir proje olan Magarsus'da da beğenerek izlediğimiz Merve Dizdar'ın özel hayatı da bir hayli merak ediliyor tabii.

Dijital bir proje olan Magarsus'da da beğenerek izlediğimiz Merve Dizdar'ın özel hayatı da bir hayli merak ediliyor tabii.

Tüm sempatikliği ve doğallığıyla karşımıza çıkan ünlü ismin bir süredir hayatında kimse olmadığını biliyorduk.

Bir süredir diyoruz çünkü ünlü isim 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile dünyaevine girmişti.

Fakat Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2021 yılında anlaşmalı boşanma kararı aldılar.

Fakat Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2021 yılında anlaşmalı boşanma kararı aldılar.

Boşanmanın ardından ise çiftin bağlarını koparmadığını, hala arkadaş olarak görüştüklerini görmüştük. 

Bu süreçte ünlü isim Merve Dizdar'ın adı başka isimlerle de anılmaya başlandı.

Yaklaşık 3 yıldır hayatında birisi olmadığını bildiğimiz Merve Dizdar'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!

Yaklaşık 3 yıldır hayatında birisi olmadığını bildiğimiz Merve Dizdar'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!

2. Sayfa'nın aktardığına göre, Merve Dizdar ve Cihan Ayger bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyorlardı. Öyle ki yaz aylarında çekilen bu fotoğraf da bu ilişkiyi kanıtlar nitelikteydi.

Fakat Merve Dizdar tarafından bu aşka ilişkin bir açıklama gelmemişti.

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Ta ki bugüne, yani 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar!

Ta ki bugüne, yani 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar!

Merve Dizdar, aylar önce birlikte olduğu iddia edildiği Cihan Ayger ile birbirinden romantik pozlarını paylaştı.

Merve Dizdar, aylar önce birlikte olduğu iddia edildiği Cihan Ayger ile birbirinden romantik pozlarını paylaştı.

Merve Dizdar, sevgilisi Cihan Ayger ile en sevdiği 10 fotoğrafına "Benim top 10’ummm hakkında biraz konuşalım mı :))))" notunu düştü.

Merve Dizdar, sevgilisi Cihan Ayger ile en sevdiği 10 fotoğrafına "Benim top 10’ummm hakkında biraz konuşalım mı :))))" notunu düştü.

Merve Dizdar'ın bu aşk ilanına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı!

Merve Dizdar'ın bu aşk ilanına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı!

Cihan Bey'den de "Merve top 10" paylaşımları gecikmedi!

Cihan Bey'den de "Merve top 10" paylaşımları gecikmedi!
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Biz bu fotoğraflar karşısında, Merve Dizdar gibi şaşkınız! 😂

Biz bu fotoğraflar karşısında, Merve Dizdar gibi şaşkınız! 😂

Yeni çiftimiz hayırlı olsun, mutlulukları daim olsun! 🧿

Yeni çiftimiz hayırlı olsun, mutlulukları daim olsun! 🧿

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