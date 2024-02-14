Gülseren Ceylan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mehmet Ali Erbil'e Yaptığı Sürprizle Ağızları Açık Bıraktı!

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti her paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Gülseren Ceylan sevgililer günü hediyesi olarak 'Mali' ismini eline dövme olarak yaptırdı.

Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına birlikte bakalım. 👇