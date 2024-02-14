Gülseren Ceylan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mehmet Ali Erbil'e Yaptığı Sürprizle Ağızları Açık Bıraktı!
Gülseren Ceylan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mehmet Ali Erbil'e Yaptığı Sürprizle Ağızları Açık Bıraktı!
Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti her paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Gülseren Ceylan sevgililer günü hediyesi olarak 'Mali' ismini eline dövme olarak yaptırdı.
Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına birlikte bakalım. 👇
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Mehmet Ali Erbil son dönemlerde Gülseren Ceylan'la yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemini epey meşgul etmişti.
En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra nispet yapar gibi aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Ayrılığın ardından aşklarına kaldığı yerden devam eden Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil çifti her hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan 14 Şubat Sevgililer Günün'nde 'Mali' ismini eline kazıdı.
Mehmet Ali Erbil 'Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum' notuyla paylaştı.👇
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Gülseren Ceylan'ın bu hediyesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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