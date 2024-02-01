Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil'in Eleştirilerinden Sonra Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Aşk Pozunu Paylaştı!

Gülseren Ceylan'la yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemini epey meşgul eden Mehmet Ali Erbil, en son kızıyla yaşadığı polemikten sonra nispet yapar gibi aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.