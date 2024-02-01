Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil'in Eleştirilerinden Sonra Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Aşk Pozunu Paylaştı!
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil'in Eleştirilerinden Sonra Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Aşk Pozunu Paylaştı!
Gülseren Ceylan'la yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemini epey meşgul eden Mehmet Ali Erbil, en son kızıyla yaşadığı polemikten sonra nispet yapar gibi aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Mehmet Ali Erbil en son hatırlarsanız kendinden 40 yaş küçük ve aniden evlilik kararı aldığı Gülseren Ceylan'la nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldıklarını açıklayan çift, kısa süre içerisinde yeniden barıştıklarını paylaştıkları fotoğrafla ilan etmişlerdi.
Geçtiğimiz günlerde de bir Youtube programına katılan Yasmin Erbil babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Kendinden yaşça küçük sevgililerinin olmasından oldukça rahatsız olduğunu hiç çekinmeden dile getirdi.
Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil kızının bu açıklamalarına çok üzüldüğünü dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde de yeniden baba olmak istediğini ifade eden Erbil'in bu sözlerine Yasmin Erbil şaşırtan bir açıklama yapmıştı.
Tüm bu çalkantılı olayların üzerine Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la nispet yapar gibi aşk pozunu paylaştı.👇
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