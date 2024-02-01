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Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil'in Eleştirilerinden Sonra Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Aşk Pozunu Paylaştı!

Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil'in Eleştirilerinden Sonra Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Aşk Pozunu Paylaştı!

Mehmet Ali Erbil
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 11:36

Gülseren Ceylan'la yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemini epey meşgul eden Mehmet Ali Erbil, en son kızıyla yaşadığı polemikten sonra nispet yapar gibi aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Mehmet Ali Erbil en son hatırlarsanız kendinden 40 yaş küçük ve aniden evlilik kararı aldığı Gülseren Ceylan'la nişanlanmıştı.

Mehmet Ali Erbil en son hatırlarsanız kendinden 40 yaş küçük ve aniden evlilik kararı aldığı Gülseren Ceylan'la nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldıklarını açıklayan çift, kısa süre içerisinde yeniden barıştıklarını paylaştıkları fotoğrafla ilan etmişlerdi.

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldıklarını açıklayan çift, kısa süre içerisinde yeniden barıştıklarını paylaştıkları fotoğrafla ilan etmişlerdi.

İlişkilerine bir şans daha veren çift sosyal medyanın diline düştü. Gelen yorumlara birlikte bakalım.👇

Geçtiğimiz günlerde de bir Youtube programına katılan Yasmin Erbil babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de bir Youtube programına katılan Yasmin Erbil babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Kendinden yaşça küçük sevgililerinin olmasından oldukça rahatsız olduğunu hiç çekinmeden dile getirdi.

Kendinden yaşça küçük sevgililerinin olmasından oldukça rahatsız olduğunu hiç çekinmeden dile getirdi.

Yasmin Erbil'in açıklamalarının detaylarına burada yer vermiştik.👇

Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil kızının bu açıklamalarına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil kızının bu açıklamalarına çok üzüldüğünü dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde de yeniden baba olmak istediğini ifade eden Erbil'in bu sözlerine Yasmin Erbil şaşırtan bir açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de yeniden baba olmak istediğini ifade eden Erbil'in bu sözlerine Yasmin Erbil şaşırtan bir açıklama yapmıştı.

'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' diyen Yasmin Erbil bir önceki açıklamaları için de üzgün olduğunu belirtti.👇

Tüm bu çalkantılı olayların üzerine Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la nispet yapar gibi aşk pozunu paylaştı.👇

Tüm bu çalkantılı olayların üzerine Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la nispet yapar gibi aşk pozunu paylaştı.👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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