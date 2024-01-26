Babası Mehmet Ali Erbil'e Sitem Eden Yasmin Bu Sefer de Kardeşinin İsyanını Dile Getirdi!

Son zamanlarda oyunculuğuyla değil fenomenliğiyle karşımıza çıkan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı gündemimizden düşmüyor. Kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birlikteliğiyle dikkat çeken Mali'nin kızı da konuya sessiz kalamadı. 'Babalık görmedim' diyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in 'tekrardan çocuk sahibi olmak isterim' sözleri üzerine konuştu. Böyle bir şey yaşanırsa kardeşi Ali Sadi'nin 'kendini balkondan atacağını' söyledi!