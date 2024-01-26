Babası Mehmet Ali Erbil'e Sitem Eden Yasmin Bu Sefer de Kardeşinin İsyanını Dile Getirdi!
Babası Mehmet Ali Erbil'e Sitem Eden Yasmin Bu Sefer de Kardeşinin İsyanını Dile Getirdi!
Son zamanlarda oyunculuğuyla değil fenomenliğiyle karşımıza çıkan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı gündemimizden düşmüyor. Kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birlikteliğiyle dikkat çeken Mali'nin kızı da konuya sessiz kalamadı. 'Babalık görmedim' diyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in 'tekrardan çocuk sahibi olmak isterim' sözleri üzerine konuştu. Böyle bir şey yaşanırsa kardeşi Ali Sadi'nin 'kendini balkondan atacağını' söyledi!
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Sayısını unuttuğumuz kadar çok yapımda rol alan Mehmet Ali Erbil bir dönemin efsane sunucularındandı. Kendisi Çarkıfelek'teki "parmaktan sonra" cümlesiyle aklımıza kazındı.
Kendisi gerçekten uzun zamandır herhangi bir rol için kamera karşısına geçmiyor biliyorsunuz ki. Şu sıralar sadece TikTok'ta gördüğümüz Mali bir garip videolarla bizleri hayrete düşürüyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla tartışma yaratan Mehmet Ali Erbil yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerine taşınıyor.
Kendisinden yaşça çok çok küçük kadınlarla birlikte olduğu için ağır eleştirilere maruz kalan eski sunucu şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.
Kendinden 40 yaş küçük sevdiği Gülseren Ceylan ile bir ayrılıp bir barışan Mehmet Ali Erbil, katıldığı son programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Ayrılığın ardından yeniden birliktelik yaşadığı Ceylan'la evlenmek istediğini "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" sözleriyle belirtti.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil bu konuda sessiz kalamadı elbette.
Mali de bu açıkalamalar üzerine Yasmin'e "Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum." yanıtını verdi.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil konu üzerine ilk kez konuştu ve “Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım” dedi.
Mali'nin yeniden baba olmak istemesi üzerine yaptığı açıklaması hakkında da konuşan Yasmin Erbil; "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Onu hiç kaldıramayız. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" sözlerini söyledi.
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Babasının yeni sevgilisi Gülseren Ceylan için "Ben hiç tanışmadım diyen Yasmin Erbil tanışmayı da istemediğini söyledi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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