Kızı ''Bana Babalık Yapmadı'' Demişti: Mehmet Ali Erbil'den 'Evlilik' Açıklaması: ''Çocuk İstiyorum''
Kızı ''Bana Babalık Yapmadı'' Demişti: Mehmet Ali Erbil'den 'Evlilik' Açıklaması: ''Çocuk İstiyorum''
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen 3 çocuk babası ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den yine şaşırtmayan açıklamalar geldi.
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Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.Yasmin Erbil'in kısa süre önce "bana babalık yapmadı" diyerek babası Mehmet Erbil'e isyan etmesi sonrası Erbil'in ''Çocuk istiyorum'' demesi dikkat çekti.
Özlem Esra Ada'nın sunduğu "Pembe Masa" programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ettiği dönemi anlattı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erbil, zorlu süreci anlatırken duygusal anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.
Programda Mehmet Ali Erbil'e yöneltilen "Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?" sorusuna Erbil, "Ölümü aklıma getirmedim ama kardeşim benim doktorumdu. Bir gün ona 'Eğer bitkisel hayata girersem, beklemeyin fişimi çekin' dedim" şeklinde yanıt verdi. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile kısa bir ayrılığın ardından barışan Erbil, programda çocuk isteğini de paylaştı:
"Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar"
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