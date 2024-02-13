Merve Özbey Bir Takipçisinin Fotoğrafının Altına Yaptığı 'Balona Döndü' Yorumuna Bomba Bir Cevap Verdi!
Merve Özbey Bir Takipçisinin Fotoğrafının Altına Yaptığı 'Balona Döndü' Yorumuna Bomba Bir Cevap Verdi!
Şarkıları dillerimize pelesenk olan sempatik şarkıcı Merve Özbey aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden. Yeni bir projeyle geldiğini duyurarak fotoğraf serisi paylaşan Merve Özbey'in fotoğrafının altına bir takipçisi eleştirel bir yorum yaptı.
Merve Özbey'den yorum gecikmedi. 👇
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Şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kuran, Merve Özbey'in sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan sanatçı ailesiyle sık sık zaman geçirdiği bu anları bizlerle paylaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta viral olan "İyi ki Sen" şarkısına dayanamayarak göbek attığı anları paylaştı.
Dün ise "Biz çok tatlı bir şey yaptık bugün…😇 yakında izlersiniz." notuyla bu kareleri takipçileriyle paylaştı.👇
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Sevenleri tarafından bu haber şimdiden merak uyandırdı.
Bir takipçisi ise Merve Özbey'e 'Bu daha şişmekten kurtulamadı...' yorumunu yaptı.👇
Merve Özbey'den cevap gecikmedi.👇
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