Merve Özbey Bir Takipçisinin Fotoğrafının Altına Yaptığı 'Balona Döndü' Yorumuna Bomba Bir Cevap Verdi!

Şarkıları dillerimize pelesenk olan sempatik şarkıcı Merve Özbey aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden. Yeni bir projeyle geldiğini duyurarak fotoğraf serisi paylaşan Merve Özbey'in fotoğrafının altına bir takipçisi eleştirel bir yorum yaptı.

Merve Özbey'den yorum gecikmedi. 👇