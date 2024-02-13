Serdar Ortaç “Hayatımın Kadını” Dediği Çağla Taşdelen ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Serdar Ortaç “Hayatımın Kadını” Dediği Çağla Taşdelen ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=E92nC...
Son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığı iddia edilmişti.
Serdar Ortaç canlı yayında hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. 👇
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde özel hayatıyla gündemde.
En son Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'le sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmek bilmedi.
Çağla Taşdelen'le canlı yayında samimi bir şekilde sohbet eden Serdar Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetmişti.
"İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey" diyen Çağla Taşdelen'e Serdar Ortaç kızdı.
"Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen daha Serdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" ifadelerini kullandı.
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Bu diyalogların ardından 'Aramızda Kalmasın' sunucularından Yelda Kırçuval ise Serdar Ortaç'a ulaştı ve aşk iddialarını sordu.
Serdar Ortaç ise açıklama olarak sadece 'Yok. Yeldacım doğru değil.' ifadelerini kullandı.
Çağla Taşdelen de çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklama yaptı.👇
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