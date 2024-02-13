Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kardeşlerim Dizisinin 'Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paris Pozları Ortalığı Aleve Verdi!

Kardeşlerim Dizisinin 'Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paris Pozları Ortalığı Aleve Verdi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 17:01

Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrollerinden Su Burcu Yazgı Coşkun Paris'ten paylaştığı pozlarla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. 

Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

ATV ekranlarında 4 sezondur izleyiciyi ekrana bağlayan 'Kardeşlerim' dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun en beğenilen yeni nesil oyunculardan.

ATV ekranlarında 4 sezondur izleyiciyi ekrana bağlayan 'Kardeşlerim' dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun en beğenilen yeni nesil oyunculardan.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun en son diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılıyordu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun en son diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılıyordu.

Detaylara buradan bakabilirsiniz.👇

Güzel oyuncu şimdi de Paris'ten birbirinden dikkat çekici pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu şimdi de Paris'ten birbirinden dikkat çekici pozlarını paylaştı.

Bu fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.👇

Bu fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Sizin yorumlarınızı alalım.👇

Sizin yorumlarınızı alalım.👇

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?