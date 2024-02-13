Kardeşlerim Dizisinin 'Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paris Pozları Ortalığı Aleve Verdi!
Kardeşlerim Dizisinin 'Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paris Pozları Ortalığı Aleve Verdi!
Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrollerinden Su Burcu Yazgı Coşkun Paris'ten paylaştığı pozlarla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
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ATV ekranlarında 4 sezondur izleyiciyi ekrana bağlayan 'Kardeşlerim' dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun en beğenilen yeni nesil oyunculardan.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun en son diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılıyordu.
Güzel oyuncu şimdi de Paris'ten birbirinden dikkat çekici pozlarını paylaştı.
Bu fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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