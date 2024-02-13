Yurt Dışına Açılma Hayali Olan Boran Kuzum Kendini Geliştirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!
Yurt Dışına Açılma Hayali Olan Boran Kuzum Kendini Geliştirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/bor...
Tarzıyla, yakışıklılığıyla ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Boran Kuzum yüzü olduğu markanın 100. yıl kutlaması için Paris'e gitmişti. Döner dönmez Cemal Reşit Bey'de sahnelenen 'Köroğlu' balesinin prömiyerine yetişti.
Ünlü oyuncu oyunculukla ve yurt dışına açılma hayaliyle ilgili neler söyledi birlikte bakalım. 👇
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'Bihter' filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan ve 'Behlül' karakterine hayat veren Boran Kuzum oynadığı rolle epey ses getirmişti.
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakmaya devam eden Boran Kuzum, aynı zamanda tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü marka Gucci ile ortak bir çalışmaya imza atmasıyla gurur duymuştuk.
Geçen günlerde de Cartier'in 100. yıl buluşması için Paris'e gitmişti. Her zaman olduğu gibi stiliyle dikkatleri üzerine çekmeye başardı.
Bu özel gecede Emma Corin ile bir araya gelen Boran Kuzum'un bu fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.
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Ünlü oyuncu Paris'ten döner dönmez Cemal Reşit Bey'de sahnelenen 'Köroğlu' balesinin prömiyerine yetişti.
Cumhuriyetin 100’ncü yılına ithafen ilk kez bale olarak sahnelenen Köroğlu destanı hakkında "Köroğlu destanını baleye taşıdılar yepyeni bir şey yapıyorlar. Onlara destek olmak için geldim" dedi.
Aynı markanın yüzü olduğu Emma Corrin ile bir proje için kamera karşısına geçmeyi istediğini anlatan Boran Kuzum, "Emma ile keşke bir projede buluşsak, mükemmel bir oyuncu." dedi.
"Ben işimi çok seviyorum. Eğitimi hiçbir zaman bırakmadım her sene bir ülkeye gidip farklı bir gözden eğitim almaya çalışıyorum. Geçen sene Amerika’ya iki ay boyunca kurslara gittim” sözleriyle cümlesini noktaladı.
Yeni bir sinema projesine başlayacağını dile getiren Boran Kuzum'un bu sözleri hakkında yorumunuz ne yönde olur?
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