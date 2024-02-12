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Felaket Film Türünün Kült Örneklerinden 'Twister'ın Devam Filmi 'Twisters'ın Fragmanına Gelen Tepkiler

Felaket Film Türünün Kült Örneklerinden 'Twister'ın Devam Filmi 'Twisters'ın Fragmanına Gelen Tepkiler

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:30

Felaket filmleri türünün kült örneklerinden sayılan, 1996 yapımı Twister'ın bağımsız bir uyarlaması olan 'Twisters' filminden fragman yayınlandı. 

Gelin fragmanı birlikte izleyelim. 👇

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Başrollerinde Helen Hunt, Bill Paxton ve Jo ve Bill Harding'in yer aldığı 1996 yapımı 'Twister'ın devam filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Helen Hunt, Bill Paxton ve Jo ve Bill Harding'in yer aldığı 1996 yapımı 'Twister'ın devam filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

90'lardaki orijinal 'Twister' filminin ruhunu taşıyan ama kendine özgü, güncellenmiş bir anlayışa sahip bir kasırga filmi izleyeceğiz.

90'lardaki orijinal 'Twister' filminin ruhunu taşıyan ama kendine özgü, güncellenmiş bir anlayışa sahip bir kasırga filmi izleyeceğiz.

Devam filmi 'Twisters' ile ilgili ilk bilgiler 2020'de Universal'ın Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinksi'yi proje için gözüne kestirdiğinin ortaya çıkmasıyla gelmişti.

Devam filmi 'Twisters' ile ilgili ilk bilgiler 2020'de Universal'ın Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinksi'yi proje için gözüne kestirdiğinin ortaya çıkmasıyla gelmişti.

19 Temmuz 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos yer alıyor.

19 Temmuz 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos yer alıyor.

Super Bowl gecesinde fragmanı ekranlara gelen film, Amerika'nın çeşitli yerlerinde meydana gelecek kasırgalara karşı insanları önceden uyaracak sistem geliştiren fırtına takipçisi bir çiftin maceralarını takip ediyor.

Super Bowl gecesinde fragmanı ekranlara gelen film, Amerika'nın çeşitli yerlerinde meydana gelecek kasırgalara karşı insanları önceden uyaracak sistem geliştiren fırtına takipçisi bir çiftin maceralarını takip ediyor.
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Fragmanı birlikte izleyelim.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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"Tekrar travma yaşamaya hazırım."

"Tekrar travma yaşamaya hazırım."
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"İnsanları sinirlendirmek için harika bir zaman."

"İnsanları sinirlendirmek için harika bir zaman."

"Ne yazık ki bu oyuncu kadrosu çok ateşli bu yüzden orijinalinin soluk bir taklidi olsa bile bunu göreceğim"

"Ne yazık ki bu oyuncu kadrosu çok ateşli bu yüzden orijinalinin soluk bir taklidi olsa bile bunu göreceğim"

Sizin yorumlarınızı alalım.👇

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