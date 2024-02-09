AMC'nin Korku Dizisi 'The Terror' 5 Yıl Aradan Sonra 3. Sezonuyla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
AMC'nin Korku Dizisi 'The Terror' 5 Yıl Aradan Sonra 3. Sezonuyla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
'The Terror' 3. Sezon Devil in Silver için geri sayım başladı. AMC, antoloji türündeki korku dizisinin yeni sezonda hazırlıklara başladı.
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David Kajganich, Max Borenstein ve Alexander Woo’nun yaratıcıları arasında bulunduğu 'The Terror' dizisinin ilk sezonu 2018 yılında yayınlandı.
Jared Harris, Tobias Menzies, Ian Hart ve Paul Ready’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı ilk sezon 1847 yılında bir İngiliz Kraliyet donanması mürettebatının Kuzeybatı Geçidi’ni arayışı sırasında buzlar arasında mahsur kalmasını konu edinmişti.
2019’da yayınlanan 2. sezon ise II. Dünya Savaşı yıllarında Japon-Amerikan topluluğuna musallat olan kötücül varlıkların yarattığı yıkımı ele almıştı.
Her sezonu gerçek hayattaki tarihi trajedilerin karanlık versiyonlarından ilham alan dizi, ikinci sezon ile yolculuğunu tamamlamış görünüyordu. Ancak aradan geçen 5 yılın ardından 'The Terror'un 3. sezonu 'Devil in Silver' adıyla duyuruldu.
Amerikalı yazar Victor LaValle’nin 2012 yılında yayımlanan 'The Devil in Silver' romanından uyarlanacak yapım, New York’taki düşük bütçeli bir akıl hastanesine haksız yere atılan ve burada tarifsiz dehşetlerle karşılaşan Pepper’ın hikâyesini anlatıyor.
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'The Terror' 3. Sezon Devil in Silver 2025 yılı içerisinde izleyicilerle buluşacak.
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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