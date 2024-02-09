Stranger Things'in Yıldızı Dizide Daha Çok Karakterin Öldürülmesi Gerektiğini Savundu!
Stranger Things'in Yıldızı Dizide Daha Çok Karakterin Öldürülmesi Gerektiğini Savundu!
Stranger Things'in yıldızı Gaten Matarazzo, dizide daha fazla karakterin ölmesi gerektiğini belirtti. Aynı düşünceler dizinin dördüncü sezon tanıtımları sırasında Matarazzo'nun rol arkadaşları Millie Bobby Brown ve Noah Schnapp tarafından da dile getirilmişti. Detaylar içerikte. 👇
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"Stranger Things" dizisinin sevilen karakteri Dustin Henderson'ı canlandıran Gaten Matarazzo, dizinin final sezonuna yaklaşırken diziyle ilgili bazı eleştirilerini paylaştı.
Netflix'in hit serisi Stranger Things için ilk sezondan bu yana önemli bir rol üstlenen Matarazzo, serinin beşinci ve son sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dizideki tehlike unsurlarının artırılması gerektiğini belirtti.
Matarazzo, bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada dizideki karakterlerin güvenlik hissinin azaltılması ve daha fazla karakterin ölümüyle hikayenin daha gerilimli hale gelmesi gerektiğini savundu.
Dizinin dördüncü sezonunun tanıtımları sırasında Matarazzo'nun rol arkadaşları Millie Bobby Brown ve Noah Schnapp da benzer eleştirilerde bulunmuş, dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler'e daha cesur adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunmuşlardı.
Özellikle dördüncü sezonun hiçbir ana karakterin ölümüne tanık olmaması eleştirilerin odak noktası olmuştu.
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Schnapp ve Brown, dizinin kadrosunun aşırı genişlemesi ve bu durumun hikayenin yoğunluğunu azalttığı konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.
Brown, "Game of Thrones" dizisinin cesur karakter ölümleri politikasını örnek göstererek Stranger Things’in de benzer bir yol izlemesi gerektiğini ifade etti.
Stranger Things hayranları, dizinin son sezonu olan beşinci sezonun 2024'te yayınlanmasını sabırsızlıkla beklerken dizi yaratıcılarının bu eleştirilere nasıl yanıt verecekleri ve final sezonunun hikaye akışını nasıl şekillendirecekleri merak konusu olmaya devam ediyor.
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