Stranger Things'in Yıldızı Dizide Daha Çok Karakterin Öldürülmesi Gerektiğini Savundu!

Stranger Things'in yıldızı Gaten Matarazzo, dizide daha fazla karakterin ölmesi gerektiğini belirtti. Aynı düşünceler dizinin dördüncü sezon tanıtımları sırasında Matarazzo'nun rol arkadaşları Millie Bobby Brown ve Noah Schnapp tarafından da dile getirilmişti. Detaylar içerikte. 👇

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