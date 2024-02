Dünyaca Ünlü Yazar Harlan Coben, Çok İzlenen Netflix Dizisinden Sonra 'Lazarus' İçin Kolları Sıvadı

Amazon'un Prime Video kanalı Harlan Coben ve Danny Brocklehurst'ün sınırlı süreli dizisi Lazarus'u izleyiciyle buluşturmak üzere harekete geçti. Dizide Sam Claflin (Daisy Jones & the Six) babasının intiharının ardından evine dönen ve bir dizi faili meçhul cinayete karışan bir adli psikoloğu canlandıracak. Baş karakterin merhum babasını canlandıran Bill Nighy ve Claflin'in kız kardeşi rolündeki Alexandra Roach da rol alıyor. Harlan Coben daha önce 'Fool Me Once' adlı Netflix dizisiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Netflix'in son İngiliz suç gerilimi olan 'Fool Me Once', Richard Armitage ve Michelle Keegan gibi isimlerin yer aldığı yıldız bir oyuncu kadrosuna sahipti. Dizi, kocasının ölümünün (ve ani dirilişinin) ardındaki gizemi çözmeye çalışan Maya adlı bir kadının etrafında dönüyor.