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Dünyaca Ünlü Yazar Harlan Coben, Çok İzlenen Netflix Dizisinden Sonra 'Lazarus' İçin Kolları Sıvadı

Dünyaca Ünlü Yazar Harlan Coben, Çok İzlenen Netflix Dizisinden Sonra 'Lazarus' İçin Kolları Sıvadı

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efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 12:10

Amazon'un Prime Video kanalı Harlan Coben ve Danny Brocklehurst'ün sınırlı süreli dizisi Lazarus'u izleyiciyle buluşturmak üzere harekete geçti. Dizide Sam Claflin (Daisy Jones & the Six) babasının intiharının ardından evine dönen ve bir dizi faili meçhul cinayete karışan bir adli psikoloğu canlandıracak. Baş karakterin merhum babasını canlandıran Bill Nighy ve Claflin'in kız kardeşi rolündeki Alexandra Roach da rol alıyor. Harlan Coben daha önce 'Fool Me Once' adlı Netflix dizisiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Netflix'in son İngiliz suç gerilimi olan 'Fool Me Once', Richard Armitage ve Michelle Keegan gibi isimlerin yer aldığı yıldız bir oyuncu kadrosuna sahipti. Dizi, kocasının ölümünün (ve ani dirilişinin) ardındaki gizemi çözmeye çalışan Maya adlı bir kadının etrafında dönüyor.

Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/tv/...
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Lazarus, dizinin yazımını birlikte üstlenen çok satan yazar Coben ve Brocklehurst'ün orijinal bir fikrine dayanıyor. Sınırlı dizi, Coben'in geçen yıl Shelter'ı yayınlayan (ve sonra iptal eden) Prime Video'daki ikinci dizisi olacak.

Lazarus, dizinin yazımını birlikte üstlenen çok satan yazar Coben ve Brocklehurst'ün orijinal bir fikrine dayanıyor. Sınırlı dizi, Coben'in geçen yıl Shelter'ı yayınlayan (ve sonra iptal eden) Prime Video'daki ikinci dizisi olacak.

'Harlan, Danny, Quay Street ve Sam Claflin, Bill Nighy ve Alexandra Roach'tan oluşan yıldız oyuncularla bir araya gelerek küresel Prime Video müşterilerimiz için bu etkileyici hikayeyi anlatmaktan heyecan duyuyoruz.'

Coben, "Bu sınırlı seriyle ilgili heyecanımı ifade etmek için Sam Claflin, Bill Nighy ve Alexandra Roach isimlerinden daha fazlasını söylememe gerek var mı?" diyor.

Coben, "Bu sınırlı seriyle ilgili heyecanımı ifade etmek için Sam Claflin, Bill Nighy ve Alexandra Roach isimlerinden daha fazlasını söylememe gerek var mı?" diyor.

'Lazarus kaybın, kurtuluşun ve ölümden sonra bile bir ebeveyn ile çocuk arasındaki ebedi bağın öyküsü.Danny Brocklehurst ve Quay Street Productions ile yeniden bir araya gelmek heyecan verici.'

Lazarus'un yürütücü yapımcılığını Claflin, Quay Street Productions'tan Nicola Shindler ve Richard Fee ile ilk iki bölümün yönetmenliğini de üstlenen Wayne Che Yip birlikte yapacaklar.

Lazarus'un yürütücü yapımcılığını Claflin, Quay Street Productions'tan Nicola Shindler ve Richard Fee ile ilk iki bölümün yönetmenliğini de üstlenen Wayne Che Yip birlikte yapacaklar.

Coben ve Brocklehurst, 1 Ocak'taki prömiyerinden bu yana Netflix'in tüm zamanların en iyi 10 İngilizce dizisinden biri haline gelen Fool Me Once'a ek olarak, daha önce Netflix'te Stay Close ve The Stranger'da birlikte çalışmışlardı.

Matt Stevens ise yapımcı.

Matt Stevens ise yapımcı.

Quay Street Productions ve Amazon MGM Studios, Coben's Final Twist Productions ile birlikte Lazarus'un yapımcılığını üstleniyor.

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