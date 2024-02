Disney'in 2031 Yılına Kadar Sinemalarda Gösterime Sokmayı Planladığı Filmler

2022 D23 Expo'da Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, Shira Haas'ın süper kahraman Sabra'yı canlandıracağını, Tim Blake Nelson'ın ise 2008 yapımı 'The Incredible Hulk 'taki rolünü Hulk'un kötü adamı The Leader olarak yeniden canlandıracağını açıkladı. Danny Ramirez ve Carl Lumbly de 'The Falcon and the Winter Soldier 'daki rollerini yeniden canlandıracaklar. Yönetmen Julius Onah ('The Cloverfield Paradox') devam filmini bir gerilim filmi olarak tanımladı.