Disney'in 2031 Yılına Kadar Sinemalarda Gösterime Sokmayı Planladığı Filmler
Disney'in 2031 Yılına Kadar Sinemalarda Gösterime Sokmayı Planladığı Filmler
Kaynak: https://www.businessinsider.com/disne...
Hoş geldiniz geleceğe! 2031'e kadar uzanan bu zaman dilimi, sinema dünyasında birbirinden heyecan verici ve yenilikçi yapımlarla dolu olacak. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve sinematik tekniklerin gelişimiyle birlikte, izleyicilere daha önce hayal dahi edemeyecekleri görsel deneyimler sunulacak. Bu dönemde izleyicileri bekleyen birçok farklı türde film var. Bilim kurgu, fantastik, aksiyon, gerilim ve daha pek çok tür, sinemaseverlere eşsiz hikayeler ve görsel şölenler var. Hazır olun, çünkü geleceğin sineması sizi bekliyor!
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"Turning Red" - 9 Şubat 2024
"Luca" - 22 Mart 2024
"The First Omen" - 5 Nisan 2024
"Kingdom of the Planet of the Apes" - 10 Mayıs 2024
"Inside Out 2" - 14 Haziran 2024
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İsimsiz "Deadpool 3" - 26 Temmuz 2024
"Alien: Romulus" - 16 Ağustos 2024
"The Amateur" - 8 Kasım 2024
"Moana 2" - 27 Kasım 2024
"Mufasa: The Lion King" - 20 Aralık 2024
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6 Eylül 2024 - İsimsiz Disney Filmi
"Captain America: Brave New World" - 14 Şubat 2025
"Snow White" - 21 Mart 2025
"Fantastic Four" - 2 Mayıs 2025
"Elio" - 13 Haziran 2025
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Canlı aksiyon "Moana" yeniden yapımı - 27 Haziran 2025
"Thunderbolts" - 25 Temmuz 2025
"Blade" - 7 Kasım 2025
"Avatar 3" - 19 Aralık 2025
Disney'in şu anda 2025'te gösterime girmesi planlanan altı isimsiz projesi var.
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"Avengers 5" (eski adıyla "Avengers: Kang Dynasty") - 1 Mayıs 2026
İsimsiz "Star Wars" filmi - 22 Mayıs 2026
İsimsiz "Star Wars" filmi - 18 Aralık 2026
Disney'in şu anda 2026'da gösterime girmesi planlanan 12 isimsiz Disney, Marvel ve Pixar projesi daha var.
"Avengers: Secret Wars" - 7 Mayıs 2027
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İsimsiz "Star Wars" filmi - 17 Aralık 2027
"Avatar 4" - 21 Aralık 2029
"Avatar 5" - 19 Aralık 2031
"Magazine Dreams" - TBD (Tarihi belirsiz)
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