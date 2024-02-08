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Disney'in 2031 Yılına Kadar Sinemalarda Gösterime Sokmayı Planladığı Filmler

Disney'in 2031 Yılına Kadar Sinemalarda Gösterime Sokmayı Planladığı Filmler

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efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 17:09

Hoş geldiniz geleceğe! 2031'e kadar uzanan bu zaman dilimi, sinema dünyasında birbirinden heyecan verici ve yenilikçi yapımlarla dolu olacak. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve sinematik tekniklerin gelişimiyle birlikte, izleyicilere daha önce hayal dahi edemeyecekleri görsel deneyimler sunulacak. Bu dönemde izleyicileri bekleyen birçok farklı türde film var. Bilim kurgu, fantastik, aksiyon, gerilim ve daha pek çok tür, sinemaseverlere eşsiz hikayeler ve görsel şölenler var. Hazır olun, çünkü geleceğin sineması sizi bekliyor!

Kaynak: https://www.businessinsider.com/disne...
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"Turning Red" - 9 Şubat 2024

"Turning Red" - 9 Şubat 2024

'Turning Red 'de, 13 yaşındaki Mei Lee (Rosalie Chiang) duyguları parladığında büyük, sevimli bir pandaya dönüşmeye başlıyor. Bu durum, Mei'nin katı annesinin isteklerine rağmen en iyi arkadaşlarıyla bir konsere katılmak için büyük planlar yapmasını biraz daha zorlaştırıyor.

"Luca" - 22 Mart 2024

"Luca" - 22 Mart 2024

Bir LGBTQ+ filmi olarak kabul edilen film, yaz aylarını insan kılığında bir yaz kasabasına gizlice girerek geçiren iki deniz canavarı arasındaki dostluğu konu alıyor.

"The First Omen" - 5 Nisan 2024

"The First Omen" - 5 Nisan 2024

1976 yapımı 'The Omen 'in öncesini anlatan film, Roma'da bir kilisede çalışırken Deccal'i ortaya çıkaracak bir komployu keşfeden Amerikalı kadın Margaret'i (Nell Tiger Free) konu alıyor.

"Kingdom of the Planet of the Apes" - 10 Mayıs 2024

"Kingdom of the Planet of the Apes" - 10 Mayıs 2024

Yönetmen Wes Ball'un ('The Maze Runner' üçlemesi) serinin dördüncü filmi, yeni maymun lideri Proximus Caesar'ın zalim yönetimi altında, genç bir maymun olan Noa'nın (Owen Teague) inandığı her şeyi sorgulamasına neden olacak bir yolculuğa çıkmasıyla başlıyor.

"Inside Out 2" - 14 Haziran 2024

"Inside Out 2" - 14 Haziran 2024

2015 yapımı filmden yıllar sonra geçen filmde Riley artık yeni deneyimler yaşayan bir gençtir. Riley'nin kafasının içindeki (bunlar karakterler sanırsam) Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Anksiyete (Maya Hawke) ve diğer birkaç yeni duyguya nasıl tepki vereceklerini bilemiyorlar.

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İsimsiz "Deadpool 3" - 26 Temmuz 2024

İsimsiz "Deadpool 3" - 26 Temmuz 2024

Reynolds'ın sık sık birlikte çalıştığı Shawn Levy'nin yöneteceği beklenen devam filminde Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Emma Corrin ve Rob Delaney de rol alacak. Jackman'ın misillemesine ek olarak, raporlar ve söylentiler hayranların yeni filmde Marvel'ın geçmişinden pek çok tanıdık yüzle karşılaşabileceğini ileri sürüyor.

"Alien: Romulus" - 16 Ağustos 2024

"Alien: Romulus" - 16 Ağustos 2024

Variety'nin haberine göre Fede Álvarez'in yöneteceği film 1979 yapımı 'Alien' ile 1986 yapımı 'Aliens' arasında geçecek ve 'Alien: Romulus' adını taşıyacak.

"The Amateur" - 8 Kasım 2024

"The Amateur" - 8 Kasım 2024

20th Century Studios'un casus gerilim filminde Rami Malek, karısını terörist bir saldırıda kaybeden bir CIA kriptografını canlandırıyor. Teşkilat bir iç çatışma nedeniyle katilin peşine düşmeyince, Malek'in karakteri CIA'e şantaj yapıyor. Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne ve Julianne Nicholson da rol alıyor.

"Moana 2" - 27 Kasım 2024

"Moana 2" - 27 Kasım 2024

'Özette, yol gösterici atalarından beklenmedik bir çağrı alan Moana, daha önce karşılaşmadığı bir macera için Okyanusya'nın uzak denizlerine ve tehlikeli, uzun süredir kayıp olan sulara yolculuk etmek zorunda' yazıyor.

"Mufasa: The Lion King" - 20 Aralık 2024

"Mufasa: The Lion King" - 20 Aralık 2024

'Yönetmen Barry Jenkins filmin konusu hakkında şunları söyledi: 'Mufasa aslında dünyayı tek başına keşfetmek zorunda kalan yetim bir yavruydu. 'Bu hikayeyi anlatırken, Mufasa'nın Yaşam Çemberi'ndeki yerini nasıl bulduğuna dair gerçek yolculuğu deneyimleyeceğiz.'

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6 Eylül 2024 - İsimsiz Disney Filmi

6 Eylül 2024 - İsimsiz Disney Filmi

Disney'in şu anda 2024'te gösterime girmesi planlanan isimsiz bir filmi daha var.

"Captain America: Brave New World" - 14 Şubat 2025

"Captain America: Brave New World" - 14 Şubat 2025

2022 D23 Expo'da Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, Shira Haas'ın süper kahraman Sabra'yı canlandıracağını, Tim Blake Nelson'ın ise 2008 yapımı 'The Incredible Hulk 'taki rolünü Hulk'un kötü adamı The Leader olarak yeniden canlandıracağını açıkladı. Danny Ramirez ve Carl Lumbly de 'The Falcon and the Winter Soldier 'daki rollerini yeniden canlandıracaklar. Yönetmen Julius Onah ('The Cloverfield Paradox') devam filmini bir gerilim filmi olarak tanımladı.

"Snow White" - 21 Mart 2025

"Snow White" - 21 Mart 2025

Zegler D23 kalabalığına 'Pamuk Prenses hatırladığınız kız ama kesinlikle modern çağ için yapılmış olacak' dedi. 'Herkesin içinde en güzeli olmanın gerçekte ne anlama geldiğine dair büyük bir vurgu var. Pamuk Prenses için bu, kendini bulma, iç sesini bulma ve adil bir hükümdar ve harika bir kraliçe olabilmek için bir motivasyon bulma meselesidir.'

"Fantastic Four" - 2 Mayıs 2025

"Fantastic Four" - 2 Mayıs 2025

İlk kez birkaç yıl önce duyurulan Marvel Studios başkanı Kevin Feige, 2022 San Diego Comic-Con'da 'Fantastic Four 'un yeniden başlatılmasının MCU'nun Altıncı Aşamasını başlatacağını doğruladı.

"Elio" - 13 Haziran 2025

"Elio" - 13 Haziran 2025

Pixar'ın bir sonraki filmi, uzaylılarla tanışan ve Dünya'nın elçisi olan 11 yaşındaki bir çocuğu konu alıyor. Başrollerini America Ferrara ve Yonas Kibreab'ın paylaştığı filmi Adrian Molina yönetecek.

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Canlı aksiyon "Moana" yeniden yapımı - 27 Haziran 2025

Canlı aksiyon "Moana" yeniden yapımı - 27 Haziran 2025

Dwayne 'The Rock' Johnson, Nisan ayı başındaki hissedarlar toplantısı için önceden kaydedilmiş bir video sırasında canlı aksiyon uyarlamasını duyurdu. Johnson 2016 yapımı hit filmdeki rolünü Maui olarak yeniden canlandıracak. Orijinal Moana oyuncusu Auli'i Cravalho Instagram'da Disney prensesi rolünü yeniden canlandırmayacağını duyurdu. Bunun yerine baş yapımcı olarak görev yapacak.

"Thunderbolts" - 25 Temmuz 2025

"Thunderbolts" - 25 Temmuz 2025

'Avengers'ın bir organizasyonu olmaması, MCU'da bir grup süper kahraman olmadığı anlamına gelmez.' 'Thunderbolts', çeşitli filmlerde ve Disney+ şovlarında tanıtıldığını gördüğümüz bir grup karakter de dahil olmak üzere bir grup anti kahramanı içeriyor.

"Blade" - 7 Kasım 2025

"Blade" - 7 Kasım 2025

Wesley Snipes 1998 yapımı filmde bu rolü üstlenmiş olsa da, Akademi Ödüllü Mahershala Ali yeniden çevrimde insanları vampirlerden koruyan insan/vampir melezini canlandırıyor.

"Avatar 3" - 19 Aralık 2025

"Avatar 3" - 19 Aralık 2025

'Avatar 3', 'Avatar 2' ile eş zamanlı olarak çekildi. Film 2024 yılına ertelendi.

Disney'in şu anda 2025'te gösterime girmesi planlanan altı isimsiz projesi var.

Disney'in şu anda 2025'te gösterime girmesi planlanan altı isimsiz projesi var.

9 Mayıs 2025 - isimsiz Disney filmi

2 Temmuz 2025 - isimsiz Disney filmi

8 Ağustos 2025 - isimsiz Disney filmi

19 Eylül 2025 - isimsiz Disney filmi

7 Kasım 2025 - isimsiz Disney filmi

26 Kasım 2025 - isimsiz Disney animasyonu

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"Avengers 5" (eski adıyla "Avengers: Kang Dynasty") - 1 Mayıs 2026

"Avengers 5" (eski adıyla "Avengers: Kang Dynasty") - 1 Mayıs 2026

Bir sonraki 'Avengers' filminin Jonathan Major'ın karakteri etrafında dönmesi gerekiyordu. Aralık ayında Marvel, aktörün New York'ta aile içi şiddet suçlamalarından hüküm giymesinden saatler sonra Majors ile bağlarını kopardı.

İsimsiz "Star Wars" filmi - 22 Mayıs 2026

İsimsiz "Star Wars" filmi - 22 Mayıs 2026

Nisan 2023'te Disney yeni bir 'Star Wars' üçlemesini duyurdu. İlki Daisy Ridley'nin karakteri Rey'in Jedi düzenini yeniden inşa etmesi etrafında dönecek.

İsimsiz "Star Wars" filmi - 18 Aralık 2026

İsimsiz "Star Wars" filmi - 18 Aralık 2026

Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, Disney'in 2020 Waititi yatırımcı gününde  'Taika'nın 'Star Wars'a yaklaşımı taze, beklenmedik ve... benzersiz olacak' dedi. 'Onun muazzam yeteneği ve mizah anlayışı izleyicilerin unutulmaz bir yolculuğa çıkmasını sağlayacak.'

Disney'in şu anda 2026'da gösterime girmesi planlanan 12 isimsiz Disney, Marvel ve Pixar projesi daha var.

Disney'in şu anda 2026'da gösterime girmesi planlanan 12 isimsiz Disney, Marvel ve Pixar projesi daha var.

16 Ocak 2026 - isimsiz Disney filmi

13 Şubat 2026 - isimsiz Marvel filmi

6 Mart 2026 - isimsiz Pixar filmi

27 Mart 2026 - isimsiz Disney filmi

17 Nisan 2026 - isimsiz Disney filmi

19 Haziran 2026 - isimsiz Pixar filmi

10 Temmuz 2026 - isimsiz Disney filmi

24 Temmuz 2026 - isimsiz Marvel filmi

14 Ağustos 2026 - isimsiz Disney filmi

18 Eylül 2026 - isimsiz Disney filmi

6 Kasım 2026 - isimsiz Marvel filmi

25 Kasım 2026 - isimsiz Disney animasyonu

"Avengers: Secret Wars" - 7 Mayıs 2027

"Avengers: Secret Wars" - 7 Mayıs 2027

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige başlangıçta ikinci bir 'Yenilmezler' filminin 2025 yılında seriyi kapatacağını duyurmuştu. Haziran 2023 itibarıyla film 2027 yazında gösterime girecek şekilde ertelendi.

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İsimsiz "Star Wars" filmi - 17 Aralık 2027

İsimsiz "Star Wars" filmi - 17 Aralık 2027

Gelecekteki diğer 'Star Wars' filmleri James Mangold ('Logan') ve Dave Filoni tarafından yönetilecek.

"Avatar 4" - 21 Aralık 2029

"Avatar 4" - 21 Aralık 2029

Sam Worthington ve Zoe Saldaña 'Avatar' filmlerinde rol alıyor. Bu filmin vizyon tarihi 2026'dan ileri bir tarihe çekildi.

"Avatar 5" - 19 Aralık 2031

"Avatar 5" - 19 Aralık 2031

James Cameron'ın 2010 yılından beri 'Avatar 2' ve 'Avatar 3' için fikirleri vardı. İlk olarak 2012'de 'Avatar 4 'ü duyurmuş, ardından 2015'te beşinci bir film planladığını açıklamıştı.

"Magazine Dreams" - TBD (Tarihi belirsiz)

"Magazine Dreams" - TBD (Tarihi belirsiz)

Başlangıçta 8 Aralık 2023'te vizyona girmesi planlanan film, Majors'un aile içi anlaşmazlığının mahkemelerde devam etmesi nedeniyle sessizce takvimden çıkarıldı. Marvel Stüdyoları Majors ile bağlarını kopardığına göre, filmin dağıtımına ne olacağı belli değil.

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