İzlediğinizde Kabuslarınızı Tetikleyecek Klasik Korku Sinemasının Zirvesindeki En İyi 30 Film Serisi
İzlediğinizde Kabuslarınızı Tetikleyecek Klasik Korku Sinemasının Zirvesindeki En İyi 30 Film Serisi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Neredeyse korku filmleri var olduğundan beri, korku serileri de var olmuştur. Korku devam filmlerinin ilk patlaması 1930'larda izleyicilerin Drakula, Frankenstein, Mumya, Görünmez Adam ve benzeri şeytanlar için çılgına dönmesiyle patladı. Sonraki birkaç dönem boyunca stüdyolar (başta Universal olmak üzere) bu yaratıklardan son karlılık kırıntılarını da alarak ticari açıdan uygun bir sonraki gulyabani, hayalet ya da her neyse onu aradılar. Korku hala en güvenilir (ve uygun fiyatlı) türlerden biri. İşte zekamıza çok fazla hakaret etmeden heyecanımızı koruyan 30 film serisi. En iyiler sonda!
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30. Orijinal "Sleepaway Camp"i hiç izlemediyseniz, yaptığınız her şeyi bırakın (bebek falan doğurmuyorsanız; belki onu bitirebilirsiniz) ve bu çılgın klasiği hemen izleyin.
29. "Slumber Party Massacre" adlı bu slasher serisi, tamamı kadınlardan oluşan bir yönetmen kadrosuna sahip.
28. Büyük J-Korku serileri arasında "Ringu" en iyi filmi (orijinali) sunsa da, çeşitlilik ve miktar açısından "Ju-On"un sunabileceği çok daha fazla şey var.
27. Universal, Mumya serisinden altı film çıkardı ama Boris Karloff'u dirilen Imhotep rolünde sadece bir kez oynatabildi.
26. "The Candyman": Yönetmen Bernard Rose'un Clive Barker'ın kısa öyküsü "The Forbidden"ı yeniden yapılandırdığı film, ruhu olan bir slasher.
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25. Çok az korku serisi ilk filmden ikincisine "The Howling" kadar hızlı bir düşüş yaşar.
24. "The Wolfman": Yönetmen George Waggner ve senarist Curt Siodmak'ın Universal'ın en iyi korku filmlerinden biri için işbirliği yaptığı filmde, lanetli Larry Talbot rolünde Lon Chaney Jr. yer alıyor.
23. Canavar tasarımı ile hayran bırakan o film: "The Creature from the Black Lagoon"
22. "Paranormal Activity": Hepimizin en az bir kez karşılaştığı o özgün korku serisi.
21. Bu seride öteki dünya, "Pinhead" ve cehennem var: "Hellraiser"
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20. "Friday the 13th" umabileceğiniz en iyi "13. Cuma" filmi. Teknik jeneriği mükemmel. Çok sayıda korkutucu ve dehşet verici cinayet var.
19. Stuart Gordon'un H.P. Lovecraft'ın "Re-Animator" adlı kısa öyküsünü aynı adlı Grand Guignol tarzında ele aldığı filmde Jeffrey Combs, ölüleri hayata döndüren bir reaktif geliştiren tıp öğrencisini canlandırıyor.
18. 2004'te Sundance Film Festivali'nde öne çıkan filmlerden biri, sinema tarihinin en uzun soluklu korku serilerinden birini başlattı: "The Saw" bildiğimiz ismiyle "Testere Serisi".
17. "The Jaws": Bir serinin ilk filmi şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olduğunda, onu enkazdan başka bir şeyle takip edemezsiniz ve yine de bu listeye girer.
16. Tod Browning'in 1931 yapımı "Dracula"sı hâlâ tüyler ürpertici bir zevk, Karl Freund'un gölgeli sinematografisi filme kesinlikle kaygı verici bir hava katsa da, filmin tehditkar doğası tamamen Lugosi'ye ait.
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15. "The Conjuring": İlgi çekici ilk filmin yanısıra evrilmeye açık bir seri olarak karşımıza çıkıyor.
14. "Chucky" karakteri ile hatırladığımız, Senarist Don Mancini'nin buluşu olan "Child's Play", hepsi de belli bir düzeyde izlenebilir olan yedi filme yol açtı.
13. Universal's "The Invisible Man": İnsanın karışmaması gereken işlere burnunu sokan hırslı kimyager rolünde Claude Rains, muhteşem bir performans sergiliyor.
12. Terence Fisher'ın "Frankenstein'ın Laneti" filmi 1957'de gösterişli renk şemasının yanında Victor Frankenstein ve canavarının usta aktörlerce canlandırıldığı Hammer Horror ev tarzını oluşturdu.
11. "Son Durak" olarak bildiğimiz, Jeffrey Redding'in "Final Destination" senaryosu "The X-Files" için bir spesifik senaryo olarak hayata geçti ancak zamanla, düşmeye mahkum bir uçaktan inerek ölümü aldattıklarını düşünen, ancak ölümün aslında hileden nefret ettiğini öğrenen bir grup çocuk hakkında bir uzun metrajlı filme dönüştü.
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10. Anthony Hopkins'in Hannibal Lecter'ı canlandırdığı “Silence of the Lambs".
9. Yönetmen Wes Craven ve senarist Kevin Williamson "Scream" ile korku türüne bir meta aşıladı, gişe rekorları kıran karakter makyajı ile de rekorları zorladı bu seri.
8. Hammer's "Dracula": Bir Dracula alternatifi olarak başarılı ve bazıları için tek vampir klasiği.
7. Karakter makyajıyla unutulmaz olan bir başka film: "A Nightmare on Elm Street".
6. William Friedkin'in William Peter Blatty'nin "The Exorcist" romanından uyarladığı aynı isimli film, 1973'te ilk kez gösterime girdiğinde sinema tarihinin en büyük hitlerinden biri olmuştu.
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5. Klasik bir testereli manyak hikayesi: "Texas Chainsaw Massacre", büyük gişe yapan unutulmaz o filmlerden biri.
4. "Halloween" 1978 yapımı bir korku filmidir ve "Halloween" film serisinin ilk eseri olarak karşımıza çıkar.
3. Universal's "Frankenstein": Bu film, Universal Stüdyolarında canavar serisinin baş tacıdır, özellikle de James Whale'in "Frankenstein" ve "Frankenstein'ın Gelini" filmlerinden güç alır.
2. Kurgusu ve işleyişiyle gönüllerde taht kuran korku filmi "The Evil Dead".
1. Bir türün yaratıcısı: George Romero's "Dead" Series, zombi filmlerinin atası.
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