İzlediğinizde Kabuslarınızı Tetikleyecek Klasik Korku Sinemasının Zirvesindeki En İyi 30 Film Serisi

Harry Essex ve Arthur A. Ross mükemmel bir senaryo yazmış ve Jack Arnold filme her zamanki görsel ustalığını katmış olsa da, bugün hala 'The Creature from the Black Lagoon 'a takıntılı olmamızın tek nedeni Milicent Patrick'in muhteşem Gill-Man tasarımı - ve tabii ki balıkbilimci Kay Lawrence rolünde Yaratık'ın kalbinden daha fazlasını yakalayan muhteşem Julie Adams.