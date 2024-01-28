İzlediğinizde Kabuslarınızı Tetikleyecek Klasik Korku Sinemasının Zirvesindeki En İyi 30 Film Serisi

Neredeyse korku filmleri var olduğundan beri, korku serileri de var olmuştur. Korku devam filmlerinin ilk patlaması 1930'larda izleyicilerin Drakula, Frankenstein, Mumya, Görünmez Adam ve benzeri şeytanlar için çılgına dönmesiyle patladı. Sonraki birkaç dönem boyunca stüdyolar (başta Universal olmak üzere) bu yaratıklardan son karlılık kırıntılarını da alarak ticari açıdan uygun bir sonraki gulyabani, hayalet ya da her neyse onu aradılar. Korku hala en güvenilir (ve uygun fiyatlı) türlerden biri. İşte zekamıza çok fazla hakaret etmeden heyecanımızı koruyan 30 film serisi. En iyiler sonda!