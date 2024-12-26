Tebliğciler Yine Ortaya Çıktı: Bu Kez Milli Piyango Bileti Satıcısını Taciz Ettiler

Vatandaşların yaşam tarzına müdahale eden; spor salonlarına, içkili mekanlara, kahvehanelere giderek vatandaşa tacizde bulunan tebliğciler bu kez Milli Piyango bileti satan seyyar satıcıya müdahale etti. Tebliğciler işini yapmaya çalışan vatandaşa “Bir an önce bırak” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan videoya kullanıcılar tepki yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın yaşam tarzına müdahale eden tebliğciler bu kez yılbaşı yaklaşırken yeniden ortaya çıktı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde dolaşan tebliğcilerin hedefinde Milli Piyango bileti satan satıcı vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hz. İbrahim'den bir kıssa anlatan tebliğciler seyyar satıcıya "Bir an önce bırak" ifadelerini kullandı.
Twitter'da '@ajans_muhbir' X tarafından paylaşılan video şöyle:
Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına tepkilerini yağdırdı. İşte o yorumlar👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bırak onu bunu da 6 yaşındaki çocuğu **kmenin dindeki yerini anlat
Friendly fire:on… Yanlış adres hacii aman tüpçü görmesin
Yarın bi ayar çekerler.
Kardeşş, bak her ne kadar korunuyor da olsanız, o satılan biletlerin sahibi o korunmayı kırar. Aman diyeyim algı yaratıp bilet satıslarına engel olmayın. Son... Devamını Gör