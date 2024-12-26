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Tebliğciler Yine Ortaya Çıktı: Bu Kez Milli Piyango Bileti Satıcısını Taciz Ettiler

Tebliğciler Yine Ortaya Çıktı: Bu Kez Milli Piyango Bileti Satıcısını Taciz Ettiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 10:21

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Vatandaşların yaşam tarzına müdahale eden; spor salonlarına, içkili mekanlara, kahvehanelere giderek vatandaşa tacizde bulunan tebliğciler bu kez Milli Piyango bileti satan seyyar satıcıya müdahale etti. Tebliğciler işini yapmaya çalışan vatandaşa “Bir an önce bırak” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan videoya kullanıcılar tepki yağdırdı.

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Vatandaşın yaşam tarzına müdahale eden tebliğciler bu kez yılbaşı yaklaşırken yeniden ortaya çıktı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde dolaşan tebliğcilerin hedefinde Milli Piyango bileti satan satıcı vardı.

Vatandaşın yaşam tarzına müdahale eden tebliğciler bu kez yılbaşı yaklaşırken yeniden ortaya çıktı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde dolaşan tebliğcilerin hedefinde Milli Piyango bileti satan satıcı vardı.

Hz. İbrahim'den bir kıssa anlatan tebliğciler seyyar satıcıya "Bir an önce bırak" ifadelerini kullandı.

Hz. İbrahim'den bir kıssa anlatan tebliğciler seyyar satıcıya "Bir an önce bırak" ifadelerini kullandı.

Twitter'da '@ajans_muhbir' X tarafından paylaşılan video şöyle:

Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına tepkilerini yağdırdı. İşte o yorumlar👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına tepkilerini yağdırdı. İşte o yorumlar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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azattiq

Bırak onu bunu da 6 yaşındaki çocuğu **kmenin dindeki yerini anlat

ömer

Friendly fire:on… Yanlış adres hacii aman tüpçü görmesin

Bozkurt

Yarın bi ayar çekerler.

Burak Anıl

Kardeşş, bak her ne kadar korunuyor da olsanız, o satılan biletlerin sahibi o korunmayı kırar. Aman diyeyim algı yaratıp bilet satıslarına engel olmayın. Son... Devamını Gör