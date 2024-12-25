Balıkesir'de Meydana Gelen Patlamada Hayatını Kaybeden İşçilerden Birinin Eşi Cenazede İsyan Etti

Geçtiğimiz gün Balıkesir'den tüm ülkenin yüreğini yakan bir haber geldi. Karesi ilçesinde bulunan, mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Fabrikada hayatını kaybeden işçilerden birinin eşi cenazede, eşinin 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylediği açıkladı.
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Gözyaşları içinde isyan eden kadın "Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek." dedi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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