Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya'dan Asgari Ücret Videosu

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün asgari ücret açıklandı. 22.104 lira olarak belirlenen asgari ücret pek kimseyi memnun edemedi. Özellikle sosyal medyada tepki sesleri yükseldi. Hatta gözaltına alınanlar bile oldu. Elbette içerik üreticileri de bu fırsatı kaçırmadı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolar ile tanınan Muhammed Nur Nahya oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhammed Nur Nahya videosunda asgari ücretlileri Suriyelilere benzetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kirayı ödeyince biten asgari ücret" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın