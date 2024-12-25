Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya'dan Asgari Ücret Videosu

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün asgari ücret açıklandı. 22.104 lira olarak belirlenen asgari ücret pek kimseyi memnun edemedi. Özellikle sosyal medyada tepki sesleri yükseldi. Hatta gözaltına alınanlar bile oldu. Elbette içerik üreticileri de bu fırsatı kaçırmadı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolar ile tanınan Muhammed Nur Nahya oldu.