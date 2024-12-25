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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya'dan Asgari Ücret Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya'dan Asgari Ücret Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 22:09

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün asgari ücret açıklandı. 22.104 lira olarak belirlenen asgari ücret pek kimseyi memnun edemedi. Özellikle sosyal medyada tepki sesleri yükseldi. Hatta gözaltına alınanlar bile oldu. Elbette içerik üreticileri de bu fırsatı kaçırmadı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolar ile tanınan Muhammed Nur Nahya oldu.

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Muhammed Nur Nahya videosunda asgari ücretlileri Suriyelilere benzetti.

Muhammed Nur Nahya videosunda asgari ücretlileri Suriyelilere benzetti.

"Kirayı ödeyince biten asgari ücret" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

"Kirayı ödeyince biten asgari ücret" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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