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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İBB'ye Ait Kadıköy İskele Kütüphanesi’nin Fiyatlarını ve Detaylarını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İBB'ye Ait Kadıköy İskele Kütüphanesi’nin Fiyatlarını ve Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 16:51

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak adına bir dizi restorasyon projesini hayata geçirdi. Bu projeler kapsamında, çeşitli önemli mekanlar, halkın kullanımına sunulmak üzere yeniden düzenlendi ve canlandırıldı. Bu mekanların yeniden hayat bulması, hem kentin tarihi dokusunun korunmasına katkı sağladı, hem de halkın bu mekanları aktif olarak kullanabilmesine olanak sağladı. Bu şekilde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve halkın kullanımına sunulması konusundaki sorumluluğunu başarıyla yerine getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı bu mekanlardan birini inceledi.

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İBB'ye ait Kadıköy İskele Kütüphanesi’ne giden iki genç kafenin detaylarını paylaştı.

İBB'ye ait Kadıköy İskele Kütüphanesi’ne giden iki genç kafenin detaylarını paylaştı.

Fiyatları ve mekanın içini inceledikleri video, birçok İstanbullu'ya fikir verdi.

Fiyatları ve mekanın içini inceledikleri video, birçok İstanbullu'ya fikir verdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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