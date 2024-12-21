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Geldiğimiz Nokta: Sebze Fiyatlarının 3 Haneye Çıkacağı Hesap Edilemeyince Tabelalar Kullanılamaz Hale Geldi

Geldiğimiz Nokta: Sebze Fiyatlarının 3 Haneye Çıkacağı Hesap Edilemeyince Tabelalar Kullanılamaz Hale Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 21:29

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Son zamanlarda ülkemizde, her sektörde gözle görülür bir fiyat artışı söz konusu. Bu durum, ekonominin genel dengesini etkileyerek, tüketicinin alım gücünü önemli ölçüde azaltıyor. Her geçen gün daha da artan fiyatlar, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyerek, vatandaşın ekonomik durumunu zorlaştırıyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal anlamda ciddi bir problem oluşturuyor. Bu konuda herhangi bir çözüme de ulaşılamadı.

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Bir markette, sebze meyve fiyatlarının 3 basamaklı sayılara yükselmesiyle tabelalar kullanılamaz hale geldi.

Bir markette, sebze meyve fiyatlarının 3 basamaklı sayılara yükselmesiyle tabelalar kullanılamaz hale geldi.

2 basamaklı sayılar için tasarlanan tabelaların bu görüntüsü, ülkenin geldiği son hali gözler önüne serdi.

2 basamaklı sayılar için tasarlanan tabelaların bu görüntüsü, ülkenin geldiği son hali gözler önüne serdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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