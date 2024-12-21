Geldiğimiz Nokta: Sebze Fiyatlarının 3 Haneye Çıkacağı Hesap Edilemeyince Tabelalar Kullanılamaz Hale Geldi

Son zamanlarda ülkemizde, her sektörde gözle görülür bir fiyat artışı söz konusu. Bu durum, ekonominin genel dengesini etkileyerek, tüketicinin alım gücünü önemli ölçüde azaltıyor. Her geçen gün daha da artan fiyatlar, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyerek, vatandaşın ekonomik durumunu zorlaştırıyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal anlamda ciddi bir problem oluşturuyor. Bu konuda herhangi bir çözüme de ulaşılamadı.