İBB, İstanbul Sokaklarında Gezerek Sokak Hayvanlarının Rutin Bakımını Yapan Vetbüs’ü Tanıttı

Ülkemizdeki gündemler arasında en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri hiç şüphesiz sokak hayvanları. Bu durum, toplumun her kesiminden insanların dikkatini çekerken, aynı zamanda çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve hassasiyetin artması, bu konunun öneminin daha da anlaşılmasına yardımcı oluyor. Fakat bu durum, çözüm sürecini hızlandırmak ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek adına daha fazla çaba gerektiriyor. İBB bu konuda önemli bir adım attı.