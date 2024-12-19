İBB, İstanbul Sokaklarında Gezerek Sokak Hayvanlarının Rutin Bakımını Yapan Vetbüs’ü Tanıttı

Ülkemizdeki gündemler arasında en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri hiç şüphesiz sokak hayvanları. Bu durum, toplumun her kesiminden insanların dikkatini çekerken, aynı zamanda çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve hassasiyetin artması, bu konunun öneminin daha da anlaşılmasına yardımcı oluyor. Fakat bu durum, çözüm sürecini hızlandırmak ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek adına daha fazla çaba gerektiriyor. İBB bu konuda önemli bir adım attı.
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Ekrem İmamoğlu, sokak sokak gezerek sokakta yaşayan patili dostlarımızın rutin bakımını gerçekleştirecek olan Vetbüs'leri tanıttı.
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Daha önce de sokakta yaşayan insanlar için duş, berber hizmeti verdiği araç ile beğeni toplayan İBB'nin bu yeni hizmeti de beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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