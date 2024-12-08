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Kedinin İçinden Savaşçı Çıktı: Bir Kedi Veteriner Muayenesi Sırasında Ortalığı Birbirine Kattı

Kedinin İçinden Savaşçı Çıktı: Bir Kedi Veteriner Muayenesi Sırasında Ortalığı Birbirine Kattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 12:43

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Kediler, dünyadaki en büyüleyici canlılar. Onların sevimlilikleri, hepimizin kalbini ısıtıyor. Ancak, bu tatlı yaratıkların zaman zaman asabi bir tavır sergileyebileceği de bir gerçek. Bu durum, onların doğalarının bir parçası. Bu yüzden özellikle kedi sahipleri her zaman tetikte olmak zorunda kalabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ankyraveterin...
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Veteriner muayenesine giden bir kedi, ortalığı birbirine kattı.

Veteriner muayenesine giden bir kedi, ortalığı birbirine kattı.

Düz duvara tırmanan kedi, veterinerlere zor anlar yaşattı.

Düz duvara tırmanan kedi, veterinerlere zor anlar yaşattı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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