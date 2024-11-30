Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru Eşlerin de Arasını Açtı: "Evcil Hayvanını mı Tanımadığın Bir Çocuk mu?"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC1yZFTCiVj/
Evcil hayvanı olanlar bilir ki bir süre sonra evcil hayvan ev halkından biri gibi olur. Bu can dostlarımız, genellikle sahipleri tarafından adeta bir çocuk gibi sevilir. Onların bizimle paylaştığı yaşam, onları evimizin vazgeçilmez bir unsuru yapar. Bu durum, evcil hayvan sahibi olan birçok kişi tarafından bilinir ve kabul edilir. Onlarla geçirdiğimiz zaman, onları daha da değerli kılar ve onları ailemizin bir ferdi olarak görme eğiliminde oluruz.
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"anyakurtini" isimli bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyayı ikiye bölen "Yanan bir evden evcil hayvanını mı kurtarırsın yoksa hiç tanımadığın bir çocuğu mu?" sorusunu eşine sordu.
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Soruya eşinin hiç düşünmeden 'çocuk' dediğini, kendisinin de aynı şekilde hiç düşünmeden evcil hayvanını seçtiğini söyleyen kadın, "Eşim bana değer yargılarımın bozuk olduğunu söylüyor.” dedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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