Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru Eşlerin de Arasını Açtı: "Evcil Hayvanını mı Tanımadığın Bir Çocuk mu?"

Evcil hayvanı olanlar bilir ki bir süre sonra evcil hayvan ev halkından biri gibi olur. Bu can dostlarımız, genellikle sahipleri tarafından adeta bir çocuk gibi sevilir. Onların bizimle paylaştığı yaşam, onları evimizin vazgeçilmez bir unsuru yapar. Bu durum, evcil hayvan sahibi olan birçok kişi tarafından bilinir ve kabul edilir. Onlarla geçirdiğimiz zaman, onları daha da değerli kılar ve onları ailemizin bir ferdi olarak görme eğiliminde oluruz.