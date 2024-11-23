onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın İlaç İçiremediği Köpeğine Ters Psikoloji Uygulayarak İlacı Kendi İsteğiyle İçmesini Sağladı

Bir Kadın İlaç İçiremediği Köpeğine Ters Psikoloji Uygulayarak İlacı Kendi İsteğiyle İçmesini Sağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 21:10

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Köpekler dünyanın en sevimli varlıkları. Onlar, sadece evcil hayvanlarımız değil, aynı zamanda ailemizin de bir parçasıdır. Onların sevgisi ve sadakati, çoğu zaman insanların bile ulaşamayacağı bir derinliktedir. Bu nedenle, köpeklerin dünyanın en sevimli varlıkları olduğunu söylemek, aslında onların bize sunduğu bu eşsiz deneyimi anlatmanın sadece bir yolu olabilir. Her biri eşsiz karakteri ve tavırlarıyla bize bambaşka bir eğlence sunar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DClZsM...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kadın, ilacını içmeyi keinlikle reddeden köpeğine ters psikoloji uyguladı.

Bir kadın, ilacını içmeyi keinlikle reddeden köpeğine ters psikoloji uyguladı.

İlacı yememesi gereken bir şey gibi sunan kadının yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.

İlacı yememesi gereken bir şey gibi sunan kadının yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın