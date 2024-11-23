Bir Kadın İlaç İçiremediği Köpeğine Ters Psikoloji Uygulayarak İlacı Kendi İsteğiyle İçmesini Sağladı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DClZsM...
Köpekler dünyanın en sevimli varlıkları. Onlar, sadece evcil hayvanlarımız değil, aynı zamanda ailemizin de bir parçasıdır. Onların sevgisi ve sadakati, çoğu zaman insanların bile ulaşamayacağı bir derinliktedir. Bu nedenle, köpeklerin dünyanın en sevimli varlıkları olduğunu söylemek, aslında onların bize sunduğu bu eşsiz deneyimi anlatmanın sadece bir yolu olabilir. Her biri eşsiz karakteri ve tavırlarıyla bize bambaşka bir eğlence sunar.
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Bir kadın, ilacını içmeyi keinlikle reddeden köpeğine ters psikoloji uyguladı.
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İlacı yememesi gereken bir şey gibi sunan kadının yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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