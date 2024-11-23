Avustralya'da Acil Serviste Çalışan Türk Bir Hemşire 10 Saatlik Nöbetinde Kaç Hasta Baktığını Paylaştı

Sağlık çalışanları tüm dünya için büyük öneme sahip. Bu alanda çalışanlar, insan hayatının korunması ve iyileştirilmesi adına durmaksızın hizmet veriyorlar. Her biri, kendi alanında uzmanlaşmış bu değerli kişiler, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların bu özverili ve fedakâr çalışmaları sayesinde, toplum sağlığı korunuyor ve yaşam kalitemiz artıyor. Fakat dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarının verdiği emek aynı olsa da standartları aynı değil.