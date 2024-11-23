Avustralya'da Acil Serviste Çalışan Türk Bir Hemşire 10 Saatlik Nöbetinde Kaç Hasta Baktığını Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCegKC...
Sağlık çalışanları tüm dünya için büyük öneme sahip. Bu alanda çalışanlar, insan hayatının korunması ve iyileştirilmesi adına durmaksızın hizmet veriyorlar. Her biri, kendi alanında uzmanlaşmış bu değerli kişiler, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların bu özverili ve fedakâr çalışmaları sayesinde, toplum sağlığı korunuyor ve yaşam kalitemiz artıyor. Fakat dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarının verdiği emek aynı olsa da standartları aynı değil.
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Avustralya'da hemşirelik yapan bir Türk, 10 saatlik acil servis nöbetinde kaç hastaya baktığını paylaştı.
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Sadece 3 hasta ile nöbetini bitiren hemşire, ülkemizdeki sağlık çalışanlarını isyan ettirdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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