Boynuz Kulağı Geçti: Bir Fizyoterapist ve Öğrencisi Kemikleri Dokunarak Tanımaya Çalıştı

Tıp dünyası, içerisinde barındırdığı her bir dalıyla büyüleyici ve merak uyandırıcı bir evren. Her biri kendi içinde derin bilgi ve tecrübe gerektiren bu dallar, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına hayati önem taşıyor. Bu karmaşık ve aynı zamanda etkileyici dünya, sürekli gelişen ve yenilenen bilim dallarını içinde barındırıyor. Vücudumuzu tanımak ve onun hakkında her detayı bilmek herkes için mümkün elbette mümkün değil. Bu yüzden tıbbın ve bilimin önemi tartışmaya açık değil.