Boynuz Kulağı Geçti: Bir Fizyoterapist ve Öğrencisi Kemikleri Dokunarak Tanımaya Çalıştı

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Tıp dünyası, içerisinde barındırdığı her bir dalıyla büyüleyici ve merak uyandırıcı bir evren. Her biri kendi içinde derin bilgi ve tecrübe gerektiren bu dallar, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına hayati önem taşıyor. Bu karmaşık ve aynı zamanda etkileyici dünya, sürekli gelişen ve yenilenen bilim dallarını içinde barındırıyor. Vücudumuzu tanımak ve onun hakkında her detayı bilmek herkes için mümkün elbette mümkün değil. Bu yüzden tıbbın ve bilimin önemi tartışmaya açık değil.
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Bir fizyoterapist ve öğrencisi, gözleri kapalı bir şekilde kemikleri tanımaya çalıştı.
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Öğrencinin kazandığı o yarışma sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o yarışma;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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