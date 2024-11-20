Doğuştan İşitme Engelli Olan Bir Çift Koklear İmplant Operasyonuyla İlk Kez Aynı Anda Duymaya Başladı

Sağlık alanında her geçen gün önemli ilerlemeler kaydediliyor. Her yeni gün, çeşitli hastalıkların tedavisi için yeni yöntemlerin ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Bu sürekli gelişim ve yenilik, herkes için oldukça umut verici. Özellikle son dönemde işitme problemleri ile ilgili oldukça güzel gelişmelere şahit oluyor. Yine bir güzel haber de Gaziantep'ten geldi.