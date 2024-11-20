Doğuştan İşitme Engelli Olan Bir Çift Koklear İmplant Operasyonuyla İlk Kez Aynı Anda Duymaya Başladı

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Sağlık alanında her geçen gün önemli ilerlemeler kaydediliyor. Her yeni gün, çeşitli hastalıkların tedavisi için yeni yöntemlerin ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Bu sürekli gelişim ve yenilik, herkes için oldukça umut verici. Özellikle son dönemde işitme problemleri ile ilgili oldukça güzel gelişmelere şahit oluyor. Yine bir güzel haber de Gaziantep'ten geldi.
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Doğuştan işitme engelli Hülya-Serdar Çeliktürk çifti, koklear implant operasyonu geçirdi.
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Çiftin ilk kez aynı anda duymaya başladığı anlar izleyenlerin kalbini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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