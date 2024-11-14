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Gözlüklerine Kavuştuktan Sonra İlk Kez Çevresini Net Bir Şekilde Gören Bebeğin Gülümsemesi İçinizi Isıtacak

Gözlüklerine Kavuştuktan Sonra İlk Kez Çevresini Net Bir Şekilde Gören Bebeğin Gülümsemesi İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 10:40 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 11:01

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Çocuklar, dünyanın en tatlı ve sevimli varlıkları. Onların masumiyeti, neşesi ve enerjisi, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Miniklerin sağlığı, her birimiz için her şeyden daha önemli. Çocukların sağlıklı bir hayat sürebilmesi, sağlıklı bir toplum ve geleceğin de anahtarı. Bu sebeple onlar için gerekli her adım büyük bir titizlikle atılmalı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCDLHg...
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Bir aile, minik çocuklarının gözlüklerine kavuşup çevresini ilk kez net bir şekilde gördüğü anları paylaştı.

Bir aile, minik çocuklarının gözlüklerine kavuşup çevresini ilk kez net bir şekilde gördüğü anları paylaştı.

Miniğin etrafına baktıktan sonraki ilk tebessümü kalpleri ısıttı.

Miniğin etrafına baktıktan sonraki ilk tebessümü kalpleri ısıttı.

İşte o anlar;

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