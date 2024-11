Gözlüklerine Kavuştuktan Sonra İlk Kez Çevresini Net Bir Şekilde Gören Bebeğin Gülümsemesi İçinizi Isıtacak

Çocuklar, dünyanın en tatlı ve sevimli varlıkları. Onların masumiyeti, neşesi ve enerjisi, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Miniklerin sağlığı, her birimiz için her şeyden daha önemli. Çocukların sağlıklı bir hayat sürebilmesi, sağlıklı bir toplum ve geleceğin de anahtarı. Bu sebeple onlar için gerekli her adım büyük bir titizlikle atılmalı.