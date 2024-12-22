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Bir Adam Kedisinin Aslan Kral İzlerken Çok Heyecanlandığını Görünce Evini Ormana Çevirdi

Bir Adam Kedisinin Aslan Kral İzlerken Çok Heyecanlandığını Görünce Evini Ormana Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 12:18

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Kedilerin, aniden gerçekleştirdikleri beklenmedik eylemlerle bizleri hayrete düşürebiliyor. Bu minik dostlarımızın tahmin edilemez davranışları, onların eşsiz ve özgün karakterlerinin bir yansıması. Her an herhangi bir sürprizle karşılaşabileceğiniz bu sevimli yaratıklar, hayatımıza renk ve heyecan katarlar. Bu sebeple kedi sahipleri için onlar gerçek dostlardır. Bu yüzden tüm hayatlarını onlar için dönüştürebilirler.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@thepetpiano/v...
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Bir adam, kedisinin Aslan Kral filmini izlerken çok heyecanlandığını görünce evini bir ormana dönüştürdü.

Bir adam, kedisinin Aslan Kral filmini izlerken çok heyecanlandığını görünce evini bir ormana dönüştürdü.

Kedinin kendisini ormanın kralı gibi hissettiği o anlar izleyenlerin de kalbini ısıttı.

Kedinin kendisini ormanın kralı gibi hissettiği o anlar izleyenlerin de kalbini ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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