"Acilen Diyet": Veterinere Götürülen 11 Kiloluk Tombiş Kedi Veteriner Hekime Zor Anlar Yaşattı

Kedilerin özgür ruhlu ve bağımsız karakterleri, onların başına buyruk hallerinin en belirgin özelliğidir. Kendi kararlarını alabilen, kendi başlarının çaresine bakabilen ve kendi yollarını bulabilen bu minik dostlar, bu özellikleri sayesinde her zaman ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Kedilerin bu başına buyruk halleri, onların doğasının bir parçasıdır ve bu özellikleri onları diğer evcil hayvanlardan ayıran en önemli faktördür. Onların bu eşsiz karakteri, birçok evin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.