"Acilen Diyet": Veterinere Götürülen 11 Kiloluk Tombiş Kedi Veteriner Hekime Zor Anlar Yaşattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDZ0Db...
Kedilerin özgür ruhlu ve bağımsız karakterleri, onların başına buyruk hallerinin en belirgin özelliğidir. Kendi kararlarını alabilen, kendi başlarının çaresine bakabilen ve kendi yollarını bulabilen bu minik dostlar, bu özellikleri sayesinde her zaman ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Kedilerin bu başına buyruk halleri, onların doğasının bir parçasıdır ve bu özellikleri onları diğer evcil hayvanlardan ayıran en önemli faktördür. Onların bu eşsiz karakteri, birçok evin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 kiloya ulaşan bir kedi veteriner muayenesine götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acilen diyet önerilen kedi, veteriner hekime zor anlar yaşattı.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın