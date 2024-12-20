Küçük Bir İnsan Gibi: Bir Muhabbet Kuşunun İki İnsan Yardımıyla Çekilen Röntgeni Görenleri Şaşırttı

Hayvanlar dünyası, her biri kendi benzersiz özelliklere sahip olan birçok sevimli varlıkla dolu. Her bir hayvan, kendi özellikleri ve davranışları ile doğaya ayrı bir renk katar. Bu sevimli hayvanların da bazen insanlarla benzer ihtiyaçları olabilir. Özelikle sağlık sorunları yaşayan bu sevimli dostlarımızın o anki halleri ve çaresizlikleri hepimizin içini acıtıyor. Fakat bazen ortaya sevimli görüntüler de çıkabiliyor.
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Bir muhabbet kuşu için çekilen röntgen filmi sosyal medyada viral oldu.
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İki insanın yardımıyla çekine röntgende kuşun küçük bir insana benziyor olması dikkat çekti.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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