onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Küçük Bir İnsan Gibi: Bir Muhabbet Kuşunun İki İnsan Yardımıyla Çekilen Röntgeni Görenleri Şaşırttı

Küçük Bir İnsan Gibi: Bir Muhabbet Kuşunun İki İnsan Yardımıyla Çekilen Röntgeni Görenleri Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 18:37

İçerik Devam Ediyor

Hayvanlar dünyası, her biri kendi benzersiz özelliklere sahip olan birçok sevimli varlıkla dolu. Her bir hayvan, kendi özellikleri ve davranışları ile doğaya ayrı bir renk katar. Bu sevimli hayvanların da bazen insanlarla benzer ihtiyaçları olabilir. Özelikle sağlık sorunları yaşayan bu sevimli dostlarımızın o anki halleri ve çaresizlikleri hepimizin içini acıtıyor. Fakat bazen ortaya sevimli görüntüler de çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir muhabbet kuşu için çekilen röntgen filmi sosyal medyada viral oldu.

Bir muhabbet kuşu için çekilen röntgen filmi sosyal medyada viral oldu.

İki insanın yardımıyla çekine röntgende kuşun küçük bir insana benziyor olması dikkat çekti.

İki insanın yardımıyla çekine röntgende kuşun küçük bir insana benziyor olması dikkat çekti.

İşte o görüntüler;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın