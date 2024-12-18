Drone İşine Bak Kardeşim: Kamera Takılan Bir Şahinin Manzaraya Karşı Gerçekleştirdiği Muazzam Uçuş

Şahin, gezegenimizin en büyüleyici kanatlı canlılarından biri. Bu eşsiz kuş türü, doğanın en çarpıcı örneklerinden birini sergileyerek, kendine özgü nitelikleri ve dikkat çekici özellikleri ile hayranlık uyandırır. Kendine has avcılık yetenekleri, hızı ve keskin görüşü ile tanınan şahin, doğanın en etkileyici yaratıklarından biri olarak kabul edilir. Şahin, sadece fiziksel özellikleri ile değil, aynı zamanda karmaşık davranışları ve yaşam döngüsü ile de büyüleyici bir canlıdır.
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Bir şahine kamera takıldı ve eşsiz manzaralar üzerindeki eşsiz uçuşu kaydedildi.
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Ortaya ise drone ile kaydedilen görüntüleri bile kıskandıran muazzam bir video çıktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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