Halk Kendi Kendine Fikir Yürüttü: Hakkari'de Yolcu Uçaklarının Yaptıkları Uçuş Manevraları Dikkat Çekti

Geçtiğimiz saatlerde Hakkari semalarında dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Yolcu uçaklarının daireler çizerek uçtuğu görüldü. Bu uçuşların ardından gökyüzünde pek çok halka görüntüsü oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Vatandaşlardan o görüntülere ilginç yorumlar da geldi.
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Bay köyü ve Sümbül Dağı yakınlarında görülen o görüntülere vatandaşlar "Uçaklar manevra yapıyor, Pilot sevgilisine kalp çiziyor" gibi yorumlar yapan vatandaşlar bunun sebebinin Suriye'de yaşananlar olabileceğini de düşündü.
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Yaklaşık 3,5 saat süren bu görüntülerin gerçek sebebi ise henüz bilinmiyor.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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