Bir Çocuğun Okulun Önünde Unuttuğu Beslenme Çantası Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDhngP...
Çocukların saf ve masum dünyası, bazen beklenmedik durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Onların çabuk dağılan dikkatleri ve dalgınlıkları, zaman zaman çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu durumlar, genellikle kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen sonuçlar doğuruyor. Bu elbette çocukluklarının bir parçası. Aydın'da bir miniğin dalgınlığı büyük paniğe sebep oldu.
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir okulun önünde bulunan çanta paniğe sebep oldu ve ekiplere haber verildi.
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Kontrollü şekilde imha edilen çantanın bir çocuğun beslenme çantası olduğu ortaya çıktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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