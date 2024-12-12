Havalı Bir Şekilde Havuza Atladığı Bir Video Çekmek İsteyen Genç Cam Kapının Azizliğine Uğradı

Görünmez kazalar, hayatın kaçınılmaz bir parçası. Her ne kadar önlem almak ve riskleri minimize etmek için elinden geleni yapsa da, insanın kontrolü dışında gerçekleşen bu tür olaylar, beklenmedik bir anda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle mesele sosyal medya olunca bu tür kazalar daha da sık karışımıza çıkıyor. Pek çok kişi iyi bir video ve fotoğraf karesi yakalayabilmek için oldukça dikkatsiz davranıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı tam olarak bu sebeple felaketin eşiğinden döndü.