Havalı Bir Şekilde Havuza Atladığı Bir Video Çekmek İsteyen Genç Cam Kapının Azizliğine Uğradı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDUpx8...
Görünmez kazalar, hayatın kaçınılmaz bir parçası. Her ne kadar önlem almak ve riskleri minimize etmek için elinden geleni yapsa da, insanın kontrolü dışında gerçekleşen bu tür olaylar, beklenmedik bir anda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle mesele sosyal medya olunca bu tür kazalar daha da sık karışımıza çıkıyor. Pek çok kişi iyi bir video ve fotoğraf karesi yakalayabilmek için oldukça dikkatsiz davranıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı tam olarak bu sebeple felaketin eşiğinden döndü.
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Bir genç havalı bir şekilde havuza atıladığı bir video çekmek istedi.
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Fakat cam kapıyı fark etmeyince büyük bir felaketin eşiğinden döndü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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