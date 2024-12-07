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Fransa'da MMA Dövüş Eğitimi Veren Bir Hocanın Antrenman Tarzı Bu Spora Uzak Olanları Ürküttü

Fransa'da MMA Dövüş Eğitimi Veren Bir Hocanın Antrenman Tarzı Bu Spora Uzak Olanları Ürküttü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 20:40

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Dövüş sporları, büyük bir disiplin ve özveri gerektiren, kendine has özellikleri olan bir alandır. Her biri, kendi içerisinde benzersiz bir yapıya sahip olup, farklı eğitim metotlarına dayanır. Kendi iç dinamikleri ve kuralları ile birbirinden ayrılan bu sporlar, disiplinli bir çalışma ve özveri gerektirir. Eğitim süreçleri de sporun türüne göre değişkenlik gösterir. Her bir dövüş sporu, kendi eğitim teknikleri ve yöntemleri ile özgün bir yapıya sahiptir. Her birinin eğitim süreci, bu sporlara uzak olanlar için ilginç olabilir.

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Fransa'da MMA dövüş eğitimi veren bir hocanın o anları sosyal medyada viral oldu.

Fransa'da MMA dövüş eğitimi veren bir hocanın o anları sosyal medyada viral oldu.

Öğrencilere lastiklerle vurduğu o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Öğrencilere lastiklerle vurduğu o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o eğitim;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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