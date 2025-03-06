Sokak Röportajı'nda "Adalet Yok" Diyen Bir Gence "Gençlerin %80'i Aptal" Diyen Şahıs Tepki Çekti

Kuşaklar arasındaki farklar, çoğu zaman anlaşmazlıkların neden olur. Bu durum, tarih boyunca her dönemde ve çeşitli alanlarda kendini göstermiştir. Ancak bu çatışma, en belirgin şekilde siyaset sahnesinde kendini gösterir. Siyaset, kuşaklar arasındaki görüş ayrılıklarını ve çatışmaları en yoğun şekilde hissettiren bir alan olmuştur. Bu durum, kuşakların birbirlerini anlamasını ve ortak bir zemin bulmasını zorlaştırırken, aynı zamanda siyasetin dinamik ve değişken yapısına da katkıda bulunur. Sokak röportajlarında bu tartışmalara sıkça rastlıyoruz.
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Sokak röportajında bir genç ülkede adaletin olmadığını anlatırken, orada bulunan bir şahıs bu sözlere tepki gösterdi.
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Mahallesinde bir doktor atandığını, adalet olmasaydı doktorun atanamayacağını söyleyen şahıs “Gençlerin %80’i aptal” dedi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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