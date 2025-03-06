Sokak Röportajı'nda "Adalet Yok" Diyen Bir Gence "Gençlerin %80'i Aptal" Diyen Şahıs Tepki Çekti

Kuşaklar arasındaki farklar, çoğu zaman anlaşmazlıkların neden olur. Bu durum, tarih boyunca her dönemde ve çeşitli alanlarda kendini göstermiştir. Ancak bu çatışma, en belirgin şekilde siyaset sahnesinde kendini gösterir. Siyaset, kuşaklar arasındaki görüş ayrılıklarını ve çatışmaları en yoğun şekilde hissettiren bir alan olmuştur. Bu durum, kuşakların birbirlerini anlamasını ve ortak bir zemin bulmasını zorlaştırırken, aynı zamanda siyasetin dinamik ve değişken yapısına da katkıda bulunur. Sokak röportajlarında bu tartışmalara sıkça rastlıyoruz.