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Suzuki Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Suzuki Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 01:31

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Mart ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Yıllardır SUV hibrit modelleriyle otomobil piyasasındaki ön plana çıkan Suzuki, motor performansı ile de otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Son yıllarda özellikle de Vitara ve S-Cross modelleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Mart 2025 Fiyat Listesi

Suzuki Mart 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Mart ayında geçerli olacak güncel fiyat listelerini yayınladı. Yenilenen Swift hibrit, bu ay kampanyalı fiyatları ile 1.299.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda Suzuki tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Ancak kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak fiyatlarda değişiklik olabileceğini de bilmelisiniz.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Mart 2025

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Mart 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.299.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.329.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.389.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.419.000 TL

(2024 Model Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı)

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mart 2025

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mart 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.635.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.675.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.755.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.795.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.735.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.775.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.855.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.895.000 TL

(2024 Model Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mart 2025

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mart 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.715.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.835.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.815.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.935.000 TL

(2024 Model Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı)

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Mart 2025

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Mart 2025

  • Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.945.000 TL

  • Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.995.000 TL

(2024 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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