Suzuki Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Mart ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Yıllardır SUV hibrit modelleriyle otomobil piyasasındaki ön plana çıkan Suzuki, motor performansı ile de otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Son yıllarda özellikle de Vitara ve S-Cross modelleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi