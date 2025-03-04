Dacia Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları
Dacia Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Romanyalı otomobil devi Dacia, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Fiyat listelerinde hem 2024 hem 2025 model otomobillerine yer veren markanın sevilen modellerinden Sandero Stepway'in yeni modelleri 1.160.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?
İşte Dacia'nın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Dacia Fiyat Listesi
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Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Mart 2025
Dacia Jogger Fiyat Listesi Mart 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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