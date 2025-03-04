Toyota Fiyat Listesi Mart 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Avrupa'nın da en çok tercih edilen ve 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında gösterilen Toyota, Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan ikinci marka oldu. Toyota'nın Mart 2025 kampanyaları da belli oldu.

Aşağıdaki fiyatlar, Toyota tarafından belirlenen ve 4 Mart'tan itibaren geçerli olan 'Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlardır.' Fiyatlarda kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik söz konusu olabilir.