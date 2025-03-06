Nissan Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, Mart ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Markanın, otomobil tutkunlarının tercihi olan SUV modelleri bir kez daha tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan'ın sevilen modellerinden Qashqai ise bu ay 2.049.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Mart ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi