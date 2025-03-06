Nissan Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil devi Nissan, Mart ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Markanın, otomobil tutkunlarının tercihi olan SUV modelleri bir kez daha tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan'ın sevilen modellerinden Qashqai ise bu ay 2.049.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Mart ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Fiyat Listesi: Mart 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Juke Fiyat Listesi Mart 2025
Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Mart 2025
Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mart 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Mart 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın