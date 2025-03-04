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Citroen Fiyat Listesi Mart 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen Fiyat Listesi Mart 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 16:12

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mart ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, bu ay da nakit alımlarda geçerli kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin Şubat ayı güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Mart 2025

Citroen Fiyat Listesi: Mart 2025

Fransız otomobil devi Citroen'in, Mart ayı kampanyaları belli oldu. Markanın tercih edilen modellerinden C4, bu ay 1.510.000 TL'den başlayan fiyatlarla sayışa sunuldu. Ancak nakit indirimli fiyatları 1.470.000 TL'den başlıyor. 

Aşağıda Citroen tarafından belirlenen güncel fiyat listesini bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C4 Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.510.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.440.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.620.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.550.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.660.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.590.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mart 2025
  • 115 KW Max 1.550.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.480.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.520.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.610.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.570.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mart 2025
  • 115 KW Max 1.540.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.500.000 TL
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.860.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.800.000 TL

  • 1.2 PureTech 136 HP - e-DCS6 Max 1.931.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Mart 2025

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 399.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 429.000 TL

  • Ami My Ami Tonic 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 429.000 TL

(MODEL YILI: 2024)

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.163.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.118.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.281.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.236.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.373.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.328.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 945.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.005.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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