Citroen Fiyat Listesi Mart 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mart ayı fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, bu ay da nakit alımlarda geçerli kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin Şubat ayı güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi