Prof. Dr. Arif Verimli Mimar Ece Gürel'in Kaybı Hakkında Konuştu

2 Mart Perşembe günü hava almak için evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel geçtiğimiz saatlerde sağ salim bulundu. Tüm ülkenin yüreğine su serpen haberin ardından Gürel'in hastanede kalbinin durduğu, ardından geri döndürülerek yoğun bakıma alındığı açıklandı. Kendisi durum hakkında bilgi veremediği için kaybının üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı.
Kaybın ardından soluğu Müge Anlı'da alan ailenin açıklamaları, eşin anlattıkları ve patronun mobbing yaptığına dair iddialar kafalarsa soru işaretleri yaratmıştı. Tüm bunların üzerine Gürel'in spiritüel konulara meraklı olduğunun da ortaya çıkması pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi.
Bir dönem Müge Anlı'nın programında da bulunan Prof. Dr. Arif Verimli Ece Gürel'in kaybı ile ilgili neler olabileceği konusunda varsayımlarını paylaştı.
Son dönemde artan spiritüel eğilimlere, pek çok ünlü ismin de deneyimlediği 'inzivalar'a dikkat çeken Verimli ""İnzivaya çekilmenin, kurşun dökmenin psikolojik konularda hiçbir bilimsel temeli yok." dedi.
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