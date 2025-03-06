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Prof. Dr. Arif Verimli Mimar Ece Gürel'in Kaybı Hakkında Konuştu

Prof. Dr. Arif Verimli Mimar Ece Gürel'in Kaybı Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 19:10

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2 Mart Perşembe günü hava almak için evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel geçtiğimiz saatlerde sağ salim bulundu. Tüm ülkenin yüreğine su serpen haberin ardından Gürel'in hastanede kalbinin durduğu, ardından geri döndürülerek yoğun bakıma alındığı açıklandı. Kendisi durum hakkında bilgi veremediği için kaybının üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı.

Kaybın ardından soluğu Müge Anlı'da alan ailenin açıklamaları, eşin anlattıkları ve patronun mobbing yaptığına dair iddialar kafalarsa soru işaretleri yaratmıştı. Tüm bunların üzerine Gürel'in spiritüel konulara meraklı olduğunun da ortaya çıkması pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi.

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Bir dönem Müge Anlı'nın programında da bulunan Prof. Dr. Arif Verimli Ece Gürel'in kaybı ile ilgili neler olabileceği konusunda varsayımlarını paylaştı.

Bir dönem Müge Anlı'nın programında da bulunan Prof. Dr. Arif Verimli Ece Gürel'in kaybı ile ilgili neler olabileceği konusunda varsayımlarını paylaştı.

Son dönemde artan spiritüel eğilimlere, pek çok ünlü ismin de deneyimlediği 'inzivalar'a dikkat çeken Verimli ""İnzivaya çekilmenin, kurşun dökmenin psikolojik konularda hiçbir bilimsel temeli yok." dedi.

Son dönemde artan spiritüel eğilimlere, pek çok ünlü ismin de deneyimlediği 'inzivalar'a dikkat çeken Verimli ""İnzivaya çekilmenin, kurşun dökmenin psikolojik konularda hiçbir bilimsel temeli yok." dedi.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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