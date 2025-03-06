Prof. Dr. Arif Verimli Mimar Ece Gürel'in Kaybı Hakkında Konuştu

2 Mart Perşembe günü hava almak için evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel geçtiğimiz saatlerde sağ salim bulundu. Tüm ülkenin yüreğine su serpen haberin ardından Gürel'in hastanede kalbinin durduğu, ardından geri döndürülerek yoğun bakıma alındığı açıklandı. Kendisi durum hakkında bilgi veremediği için kaybının üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı.

Kaybın ardından soluğu Müge Anlı'da alan ailenin açıklamaları, eşin anlattıkları ve patronun mobbing yaptığına dair iddialar kafalarsa soru işaretleri yaratmıştı. Tüm bunların üzerine Gürel'in spiritüel konulara meraklı olduğunun da ortaya çıkması pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi.