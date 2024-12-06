Yeni Yılda İhtiyacımız Olan Değişim: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kardeşlerinin Geçirdiği Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBjvcM...
Değişim herkese iyi gelir. Yeni bir yılın başlangıcında bu değişim isteği daha da belirginleşir. Hatta herkes kendine belirli değişim hedefleri koyar. Bu hedefler, kişinin yaşamını daha kaliteli ve anlamlı kılmak için atılan adımlardır. Herkes şimdiden yeni yılda sağlıklı beslenme, spor gibi hedefler koymaya başladı.
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Bir genç, kardeşlerinin yıllar içinde yaşadığı büyük değişimi paylaştı.
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Ortaya çıkan sonuç, yeni yıla girerken değişim isteyenlere de ilham verdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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