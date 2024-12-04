Bir Kadın Sporda Kendisine Söylenen Bir Söz Karşısında Yaşadığı Duyguları Anlattı

Her birimizden dökülen kelimeler, karşımızdakinde derin izler bırakabilir. İletişimde kullandığımız dil, karşı tarafın algısını, düşüncelerini ve hatta hislerini belirleyebilir. Bu nedenle, sözlerimizin gücünü ve etkisini asla küçümsemememiz gerekiyor. İletişim, sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir etkileşim ve etki yaratma sürecidir. Bu yüzden, özellikle dilimizi düzeltmek sosyal hayatımızda bizi bir adım öne taşıyabilir.
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Kilo problemi yaşayan bir kadın, sporda bir kişiden duyduğu sözleri paylaştı.
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Sadece birkaç cümleyle nasıl bir etki yaratılabileceğini gözler önüne seren o video beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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