Bir Kadın Sporda Kendisine Söylenen Bir Söz Karşısında Yaşadığı Duyguları Anlattı

Her birimizden dökülen kelimeler, karşımızdakinde derin izler bırakabilir. İletişimde kullandığımız dil, karşı tarafın algısını, düşüncelerini ve hatta hislerini belirleyebilir. Bu nedenle, sözlerimizin gücünü ve etkisini asla küçümsemememiz gerekiyor. İletişim, sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir etkileşim ve etki yaratma sürecidir. Bu yüzden, özellikle dilimizi düzeltmek sosyal hayatımızda bizi bir adım öne taşıyabilir.