Gelen Cevaplar İçimizi Sızlattı: İnsanlara "Hayatınız Bir Kitap Olsa İsmi Ne Olurdu?" Sorusu Soruldu

Ülkemizde son dönemde genel bir mutsuz ruh hali hakim. Ekonomik istikrarsızlıklar ve sosyal adaletsizlikler, toplumun genelinde bir mutsuzluk durumunu tetikliyor. Suç oranlarının yükselmesi ise, bu endişeyi daha da körüklüyor. Bu durum, yaş gruplarına bakılmaksızın her nesli etkisi altına alıyor. İnsanların bu ruh hali, sokak röportajında sorulan basit bir soruyla bile ortaya dökülebiliyor.