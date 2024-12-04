Gelen Cevaplar İçimizi Sızlattı: İnsanlara "Hayatınız Bir Kitap Olsa İsmi Ne Olurdu?" Sorusu Soruldu

Ülkemizde son dönemde genel bir mutsuz ruh hali hakim. Ekonomik istikrarsızlıklar ve sosyal adaletsizlikler, toplumun genelinde bir mutsuzluk durumunu tetikliyor. Suç oranlarının yükselmesi ise, bu endişeyi daha da körüklüyor. Bu durum, yaş gruplarına bakılmaksızın her nesli etkisi altına alıyor. İnsanların bu ruh hali, sokak röportajında sorulan basit bir soruyla bile ortaya dökülebiliyor.
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Bir sokak röportajında insanlara, "Hayatınız bir kitap olsaydı ismi ne olurdu?" sorusu soruldu.
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Gelen cevaplar ise ülkenin genel durumunu özetledi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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