"Erdoğan Köy Yönetmiyor, Müslüman Ülkeleri, Avrupayı, Rusyayı Yönetiyor" Diyen Vatandaşa Tepki Geldi

Sokak röportajları, özellikle seçim dönemlerinde halkın nabzının tutulması için oldukça etkili bir alan. Bu röportajlarda insanlar görüşlerini istedikleri gibi dile getirebiliyor. Elbette birbirinden aykırı fikirler ve düşüncelerle karşılaşabiliyoruz. Hatta büyük çatışmalar da yaşanabiliyor. Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında ortalık bir anda karıştı.
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Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Erdoğan köy yönetmiyor, ülkeyi yönetiyor, Müslüman devletlerini yönetiyor, Avrupa’yı yönetiyor, Rusya’yı yönetiyor. Biraz öyle bakalım.”
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Adamın bu sözlerine orada bulunan diğer vatandaşlardan tepki gelince ortalık bir anda karıştı.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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