Sosyal Medya Fenomeni Onur Babacan “Madem Ekonomi Kötü Neden Kafeler Dolu?” Sorusunu Yanıtladı

Ekonomide yaşanan olumsuz dalgalanmalar, toplumun genelini etkileyen bir durum haline geldi. Bu durum, herkesin bilinci ve farkındalığına vardığı bir mesele. Herkes ekonomik düşüş ve zorluklarla baş etmek için kendi yolunu çiziyor. Fakat ekonomide herhangi sorun olmadığını düşünenler de var. Özellikle kafe ve restoranlara gitmek, arabayla seyahat etmek gibi basit etkinlikleri lüks olarak kabul edenler ekonomiden şikayet etmeyi anlamsız buluyor.
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Sosyal medyada gündemi ve ülkenin gündemini kendi tarzıyla yorumladığı videolar ile tanınan Onur Babacan “Madem ekonomi kötü neden kafeler dolu?” sorusunu yanıtladı.
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“Ekonomi kötü olduğu için kafeler dolu." diyen Babacan para biriktirmenin bir anlamı olmadığı için insanların sadece günü yaşadığını söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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