Sosyal Medya Fenomeni Onur Babacan “Madem Ekonomi Kötü Neden Kafeler Dolu?” Sorusunu Yanıtladı

Ekonomide yaşanan olumsuz dalgalanmalar, toplumun genelini etkileyen bir durum haline geldi. Bu durum, herkesin bilinci ve farkındalığına vardığı bir mesele. Herkes ekonomik düşüş ve zorluklarla baş etmek için kendi yolunu çiziyor. Fakat ekonomide herhangi sorun olmadığını düşünenler de var. Özellikle kafe ve restoranlara gitmek, arabayla seyahat etmek gibi basit etkinlikleri lüks olarak kabul edenler ekonomiden şikayet etmeyi anlamsız buluyor.