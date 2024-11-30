onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pazarda Mum Sattığı Videodaki Diksiyonuyla Kendisine Hayran Bırakan Engin Öztok Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Pazarda Mum Sattığı Videodaki Diksiyonuyla Kendisine Hayran Bırakan Engin Öztok Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 16:25

İçerik Devam Ediyor

Yıllar önce Savaş Ay'ın programında diksiyonu ile dikkat çeken pazarcı Engin Öztok'u mutlaka hatırlarsınız. Pazar tezgahında mum satan Engin Öztok diksiyonuyla kendisine hayran bırakmıştı. Yıllar önce çekilen o video bugün hala pek yok kişinin hafızasında. Peki Engin Öztok bugün nerede ve ne yapıyor? 'gizembilig' isimli sosyal medya kullanıcısı merak etti ve kendisine ulaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC9aOZ...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Engin Öztok ile röportaj yapan 'gizembilig' kendisine röportajın gerçekleştiği günü ve bugün ne yaptığını sordu.

Engin Öztok ile röportaj yapan 'gizembilig' kendisine röportajın gerçekleştiği günü ve bugün ne yaptığını sordu.

Gelen talepler üzerine yeniden mum üretmeye başladığını söyleyen Öztok, videonun üzerinden geçen 30 yılın ardından bir kere daha diksiyonuyla kendisine hayran bıraktı.

Gelen talepler üzerine yeniden mum üretmeye başladığını söyleyen Öztok, videonun üzerinden geçen 30 yılın ardından bir kere daha diksiyonuyla kendisine hayran bıraktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın