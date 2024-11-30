Pazarda Mum Sattığı Videodaki Diksiyonuyla Kendisine Hayran Bırakan Engin Öztok Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC9aOZ...
Yıllar önce Savaş Ay'ın programında diksiyonu ile dikkat çeken pazarcı Engin Öztok'u mutlaka hatırlarsınız. Pazar tezgahında mum satan Engin Öztok diksiyonuyla kendisine hayran bırakmıştı. Yıllar önce çekilen o video bugün hala pek yok kişinin hafızasında. Peki Engin Öztok bugün nerede ve ne yapıyor? 'gizembilig' isimli sosyal medya kullanıcısı merak etti ve kendisine ulaştı.
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Engin Öztok ile röportaj yapan 'gizembilig' kendisine röportajın gerçekleştiği günü ve bugün ne yaptığını sordu.
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Gelen talepler üzerine yeniden mum üretmeye başladığını söyleyen Öztok, videonun üzerinden geçen 30 yılın ardından bir kere daha diksiyonuyla kendisine hayran bıraktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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