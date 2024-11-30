Pazarda Mum Sattığı Videodaki Diksiyonuyla Kendisine Hayran Bırakan Engin Öztok Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Yıllar önce Savaş Ay'ın programında diksiyonu ile dikkat çeken pazarcı Engin Öztok'u mutlaka hatırlarsınız. Pazar tezgahında mum satan Engin Öztok diksiyonuyla kendisine hayran bırakmıştı. Yıllar önce çekilen o video bugün hala pek yok kişinin hafızasında. Peki Engin Öztok bugün nerede ve ne yapıyor? 'gizembilig' isimli sosyal medya kullanıcısı merak etti ve kendisine ulaştı.