Dilimize Hiç Bu Açıdan Bakmış mıydınız? Yabancı Bir Öğretmen Türkçe'nin Harika Matematiğini Anlattı

Türkçe, son derece zengin ve ifade gücü yüksek bir dil. Öğrenmesi de bir o kadar zor. Bu karmaşık ve güçlü dil, bir yandan çeşitliliği ve derinliğiyle büyülerken, diğer yandan öğrenme sürecindeki zorluğuyla da biliniyor. Biz anadili Türkçe olanlar bile dilimiz hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Dilimizin tüm inceliklerini tam anlamıyla kavrayamıyoruz.