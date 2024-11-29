Dilimize Hiç Bu Açıdan Bakmış mıydınız? Yabancı Bir Öğretmen Türkçe'nin Harika Matematiğini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCuKqH...
Türkçe, son derece zengin ve ifade gücü yüksek bir dil. Öğrenmesi de bir o kadar zor. Bu karmaşık ve güçlü dil, bir yandan çeşitliliği ve derinliğiyle büyülerken, diğer yandan öğrenme sürecindeki zorluğuyla da biliniyor. Biz anadili Türkçe olanlar bile dilimiz hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Dilimizin tüm inceliklerini tam anlamıyla kavrayamıyoruz.
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Bir öğretmen Türkçe'nin harika matematiğini bir video ile anlattı.
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Öğretmenin anlattıkları, pek çok kişinin dilimize bakış açısını genişletti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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